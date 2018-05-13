520行情蠢動 投信：除權息行情將接棒

（中央社記者田裕斌台北13日電）台股連漲6個交易日，指數即將再戰11000點，加上市場對520行情預期開始蠢蠢欲動，投信表示，520後的除權息行情更令人期待。



安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，在國際情勢方面，由於全球景氣，特別是美國，顯示出經濟成長率今年最高，加上美國升息預期、油價攀升、美中貿易談判待出爐、A股加入MSCI在即，反映在各金融市場，普遍呈現波動加大。



回歸基本面，廖哲宏指出，全球成長基調仍未有變，可以見到主要國際股市在3、4月短線拉回修正後、又走高的狀況，因此拉回投資選擇上，建議仍以成長、盈餘進入上修循環的產業、個股進行投資，為較佳原則，值得注意的是，由於美中貿易談判結果有望於6月初公布，屆時需留意結論是否會影響下半年台灣出口成長動能。



日盛首選基金經理人楊遠瀚則表示，蘋果概念股跌深反彈，加上被動元件續強，帶動此波指數回升，蘋概股經過一段修正後，因市場預期第2季展望沒有更差，股價不易再見到殺低，帶動此波反彈，後續彈升力道端看第2季底第3季初相關廠備貨狀況，台股目前為震盪整理盤，後續留意總經數據、美中貿易戰以及最強族群股價表現。



廖哲宏分析，520行情屬短線預期，除權息行情較值得期待，特別是部分指標股上修產業展望，加上近期新台幣轉貶，對所有出口類股料都將受惠，有助於緩和曾在去年及今年第1季帳上出現匯損的上市櫃公司。



廖哲宏分析，近期指數在年線10616點附近嘗試築完短底後反彈，陸續收復月線10707點、季線10790點及半年線10776點，重回各日均線之上，由於台股再度順勢站上10800點關卡，接下來若能站穩，則有機會來回補4月20日10802點至10889點之間的空方缺口。（編輯：黃國倫）1070513