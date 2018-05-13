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100年前的電動車 愛迪生也曾參一腳

發稿時間：2018/05/13 12:19

最新更新：2018/05/13 13:00

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zoom in 特斯拉引領電動車風潮，但實際上，電動車早在100年前就已問世，發明大王愛迪生（圖）更在電動車發展史上參一腳。（圖取自維基共享資源，版權屬公有領域）特斯拉引領電動車風潮，但實際上，電動車早在100年前就已問世，發明大王愛迪生（圖）更在電動車發展史上參一腳。（圖取自維基共享資源，版權屬公有領域）

（中央社記者田裕斌台北13日電）特斯拉（Tesla）引領電動車風潮，但實際上，電動車早在100年前就已問世，1900年美國道路行駛的汽車中，有1/3是電力驅動，發明大王愛迪生更在電動車發展史上參一腳。

福特汽車（Ford）表示，和今天類似的是，電動車的價格在當時也遠高於燃油汽車，在1912年一輛燃油汽車售價約650美元（約新台幣2萬元），電動汽車則約1750美元（約新台幣5.2萬元），福特創辦人亨利．福特（Henry Ford）在製造燃油汽車的同時攜手湯瑪斯．愛迪生（Thomas Alva Edison），希望和電氣化發明家一起研發便宜且實用的電動車。

福特早在1913年就設計了一款概念電動汽車，採用船舵一樣的控制桿操控方向，電池組則安裝在座位下方，另外一款則是在1914年製造的概念電動車，採用福特著名Model T的方向盤、車架、懸吊系統和前軸，電池則是與今日大多數的汽車一樣放置於車輛前方。

不過，隨著20世紀初美國德州大面積開採油田，汽油價格不斷下降，燃油汽車變得更受歡迎，加上當時電池技術依舊有限，電池充電時間太長，導致電動汽車在1935年之後逐漸退出市場。

福特說，1960年代的環境污染和全球能源危機不斷加劇，讓人們重啟對環境保護的重視，電動汽車的研發才迎來了第二個春天，福特當時製造出了一款純電動概念車Comuta，最高時速可達60公里，充滿電後能夠以40公里的時速行駛60公里。

福特在1998年進一步推出純電動力的運動皮卡Ranger，採用用鉛酸電池，以72公里的時速可以行駛140公里；1999年部分地區推出鎳氫電池動力車型，以72公里的時速可以行駛185公里，當時還配套推出3年的租車服務，使用者每個月最低只需支付155美元（約新台幣4600元）的租金。

福特進一步在2004年推出第一款混合動力運動休旅車（SUV）Escape Hybrid，這也是美國汽車製造業中生產的第一款混合動力車型，2005年，這款車加入了紐約計程車大隊，並在同年獲得「北美年度風雲車」獎項；同年Focus油電車面世，運用氫和氧將化學能量轉為電能驅動引擎，只產生水和熱能，行駛里程可以達到300公里，最高時速可以達到129公里。

福特表示，截至目前為止，已在美國市場銷售超過60萬台電動車，並在全球獲得了1000多項電氣化方面的專利，許多專利還成為了汽車業界的標準，也已在美國迪爾．伯恩、英國道頓和中國大陸南京設有3個核心電氣化設計開發中心，並在電氣化領域的諸多方面都擁有雄厚的實力。（編輯：林沂鋒）1070513

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