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未來一週高溫炎熱 用水供電加強監控

發稿時間：2018/05/13 13:08

最新更新：2018/05/13 13:08

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（中央社記者廖禹揚台北13日電）氣象局預估，未來一週全台都是晴朗穩定的好天氣，在南部水情吃緊，高溫連續燒出今年用電量新高狀況下，經濟部水利署及台電都表示會加強監控及調度工作。

今天西半部地區中午高溫達攝氏30度以上，中央氣象局預估，未來一週台灣各地也都會是晴朗穩定的好天氣，17、18日北部高溫可能達35度以上。

上週鋒面經過，為水情吃緊的南部地區水庫帶來些許進帳，其中先前蓄水率跌破新低的曾文水庫目前已回升至6.26%，水利署表示，目前配合供灌供7停7，以及區域調度方式，謹慎控管水庫出水量，而一期稻作預計在5月底收割，後續農業用水量估將稍減。

水利署副署長王藝峰表示，上週鋒面降雨對南部、澎湖稍有助益，北部則降雨較多，同樣為水情吃緊地區的苗栗水情好轉，但因水庫蓄水量僅有歷史平均值的6、7成，是否有機會轉回水情正常藍燈仍待觀察。

王藝峰說，根據氣象局預估，20日前後將再有鋒面，但持續日數與範圍仍無法估算，水利署會持續監控各地水情，並適時調度因應。

而同樣受到各界關注的供電狀況，由於夏季腳步逼近，尖峰用電量隨著炎熱高溫屢創新高，台電目前預估下週尖峰負載量都在6%以上，為供電吃緊黃燈，最高尖峰負載量則估為18日的3350萬瓩，但不排除隨實際氣溫調整預估值。

已完成歲修工作的核三1號機目前正依規定待行政院原子能委員會審查，預估17日起動，目前預估18日可達半載，供電量約40至50萬瓩。後續還有台中火力電廠7號機、大潭電廠6號機及興達電廠1號機等較大機組在5月底前陸續上線，共可為夏季尖峰用電馳援約272萬瓩。

而仍在原能會審查的核二2號機再轉案，台電發言人徐造華表示，會配合原能會審查期程，目前尚無法預估核二2號機歸隊時間；面對用電尖峰夏季即將到來，徐造華表示，台電會加強監控用電量變化，盡力做好調度及機組維護工作。（編輯：黃國倫）1070513

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