北富銀攜手政大 區塊鏈技術落實校園商家

（中央社記者田裕斌台北13日電）富邦金控旗下台北富邦銀行區塊鏈支付技術進入實際應用階段，經過半年系統整合，北富銀與政治大學合作，將區塊鏈技術應用在政大校園商家。



北富銀表示，看好區塊鏈發展前景，很早就開始進行戰略佈局，2016年支持成立台灣第1家商用區塊鏈平台公司AMIS帳聯網路科技，去年3月與政大合作簽約，進行「區塊鏈支付網路的關鍵技術與工程研發」專案計畫，這是基於AMIS 帳聯網路科技發表的新算法「伊斯坦堡拜占庭」(Istanbul BFT)，能大幅提升以太坊的訊息交換效率，將交易速度降至一秒以內。



北富銀指出，瞄準年輕族群對潮流與新事物敏感的特性，區塊鏈支付在政大首發後，「秒付」的便捷付款體驗，讓政大師生還有合作商家感受到無現金的優勢。



北富銀說，以往政大師生中午用餐的高峰期，店家一邊忙著點菜還要找零錢，有了區塊鏈支付，大幅提升服務效率以及衛生，對學生來說，即使不帶錢，帶著手機一樣可以消費，據北富銀統計，區塊鏈支付上線短短2週內，交易筆數就成長4倍。



北富銀執行副總經理黃以孟表示，區塊鏈支付系統具有幾個特點，一是高效率性，去除傳統中心轉發架構後，通過區塊鏈技術，將支付時間縮減至秒級，大幅節省時間；二是不可竄改性，消費者的每筆交易金額，都會無時差加密記於後端區塊鏈系統，不僅清楚且不可竄改，商家通過區塊鏈帳本完整的交易紀錄，可以簡化核帳作業，節省成本，還可降低人為記帳錯誤的風險。（編輯：林沂鋒）1070513