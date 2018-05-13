股票型ETF大熱門 投資有眉角

（中央社記者田裕斌台北13日電）根據統計，今年以來被動型的指數股票型基金（ETF）規模成長6%，整體ETF市場規模成長率更高達2成，顯示台股雖守穩萬點之上，不過市場居安思危意識濃厚，具有「穩健」特性的ETF成為熱門投資工具。



統計指出，目前已發行的ETF產品約為118檔，除了台股ETF，還有債券、海外股票市場等多種選擇。



富邦投信量化及指數投資部副總經理廖崇文說，ETF具有分散風險、管理及交易成本低、買賣方便等投資優勢；此外，對於選股信心不足的散戶而言，投資ETF等於買到市值前幾大的企業，風險自然降低，也能透過ETF建立避險部位，避免「賺指數、賠價差」。



廖崇文建議，ETF投資可以「分散市場」、「長期投資」、「定期定額」等方式進行，選擇不同市場別(如分散在台股ETF、陸股ETF、中國大陸政策債ETF)降低投資組合波動，增加持股信心，再藉由定期定額、長期投資的策略，提高投資勝率。



不過ETF也不是全無風險，廖崇文說，國內投信發行的ETF，多數沒有做匯率避險操作，因此持有非台股ETF的投資人，必須自行承擔匯率風險。



此外，投資人若是透過次級市場交易ETF，最好先在發行（ETF）公司官網查詢折溢價狀況，查明是否偏離過大，避免因為短期價格失靈，造成意外的損失。（編輯：陸倩瑤）1070513