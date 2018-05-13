499之亂 NCC要求中華電信14日說明

（中央社記者廖禹揚台北13日電）三大電信業者祭出499元吃到飽費率，民眾搶換約擠爆中華電信門市，NCC今天說，中華電信未依要求改善亂象，因此要求中華電14日到會陳述意見，可能開罰達新台幣300萬元以上。



中華電信上週率先將原本針對軍公教人員提供的499元月租方案，以限時方式開放所有消費者申辦，遠傳電信與台灣大哥大隨後也跟進，申辦民眾擠爆各地門市，導致第一線員工必須加班處理，也引起不少使用高資費的老客戶怨言。



針對499吃到飽之亂，國家通訊委員會（NCC）11日表示，已對經營者營運不當、服務品質不佳，損害使用者權益情事著手進行調查，並正式發函責成各4G業務經營者儘速提出改善措施。



NCC今天再次回應，指出業者「根本沒改善」，因此請中華電信14日到會陳述意見，並表示擬依行動寬頻業務管理規則第73條規定處理，經營者營運不當或服務不佳，足以損害使用者權益，應依NCC通知限期改善，不改善將依電信法第63條處30萬至300萬元罰款，並可連續開罰。



NCC並表示，後續也會請遠傳電信及台灣大哥大到會陳述意見。



NCC於11日公布新聞稿中指出，4G業務經營者推出新方案時，應善盡企業社會責任，通盤考量既有客戶權益、評估申辦通路、客服的處理能量、維持新舊用戶所享服務品質及照顧員工勞動權益等，避免整體社會為此行銷活動付諸龐大外部成本。（編輯：蘇志宗）1070513