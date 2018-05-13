先進設備打造微型化晶片 體積龐大如巴士

（中央社荷蘭費爾德霍芬13日綜合外電報導）荷蘭一家半導體設備公司歷經多年研發，終於打造出可以大幅縮小晶片體積的設備。而這個先進的機器，體積卻龐大如巴士，需動用3架波音747，才能順利運送到客戶手中。



從現代社會人手一機的智慧型手機到個人電腦，甚至咖啡機，內部都有不可或缺的晶片。如何縮小晶片體積，提高晶片效能，成為半導體界的挑戰。



法新社報導，1984年成立的荷商艾司摩爾控股公司（ASML）突破技術瓶頸，悄然成為半導體設備業世界龍頭。



艾司摩爾營運長施奈德-莫諾利（Frederic Schneider-Maunoury）揮著手機說：「與過去把人類送上月球相比，你的智慧型手機運算能力更加強大。」



艾司摩爾生產精密微影設備，提供給英特爾（Intel）、三星（Samsung）、台積電等全球頂尖晶片製造商，用來生產全球體積最小、功能最強、最具成本效益的微處理器。這家公司總部位於接近比利時邊界的費爾德霍芬（Veldhoven）。



艾司摩爾最新的機器設備，利用高度集中的極紫外光（EUV）在晶片上印壓電路設計，這是在科學上和技術上，達成微型化的最先進技術。



歷經20年研發與投資數十億歐元，艾司摩爾終於在去年出貨第一批12台極紫外光機器設備給客戶。每台要價約1億2000萬歐元（1億4500萬美元）。



諷刺的是，這些生產體積無限小晶片的機台設備，本身體積卻龐大如一輛巴士，必須動用3架波音747飛機，才能將機台送到客戶手中。



施奈德-莫諾利告訴法新社：「我們的問題不只是找到這些技術，還必須以符合經濟效益的方式生產。」



「為什麼要買新手機，不是用來打電話。我買新手機，準確來說，是為了可以使用過去電話沒有提供的功能。」



艾司摩爾旗下擁有約2萬名員工，當中大多是在總部的工程師，但在亞洲和美國也有據點。（譯者：劉淑琴/核稿：徐崇哲）1070513