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台股要攻11000點 鴻海是關鍵

發稿時間：2018/05/14 08:16

最新更新：2018/05/14 08:37

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台股上週週線拉出超過300點的長紅棒，多頭吹起反攻號角，分析師認為，鴻海現金減資2成，能否成為推升台股回到11000點之上的關鍵，市場密切關注。（中央社檔案照片）台股上週週線拉出超過300點的長紅棒，多頭吹起反攻號角，分析師認為，鴻海現金減資2成，能否成為推升台股回到11000點之上的關鍵，市場密切關注。（中央社檔案照片）

（中央社記者田裕斌台北14日電）台股上週週線拉出超過300點的長紅棒，多頭吹起反攻號角，分析師認為，鴻海現金減資2成，能否成為推升台股回到11000點之上的關鍵，市場密切關注。

美股11日收盤漲跌互見，道瓊工業指數上漲91.64點、漲幅0.37%，收在24831.17點，NASDAQ指數下跌2.09點、跌幅0.03%、收在7402.88點，S&P 500指數上漲4.65點、漲幅0.17%、收在2727.72點，費城半導體指數下跌10.26點、跌幅0.75%、收在1350.46點。

分析師表示，鴻海上市以來首次現金減資，幅度達20%，市場如何解讀尚待觀察，不過外資近2個交易日已經開始買超鴻海，買超力道是否因認同鴻海減資而持續，將影響指數走向甚鉅。

法人也認為，外資在台股的態度有逐漸翻多的跡象，不但在現貨市場出現連續買超，台指期未平倉淨多單部位更是站上4萬口大關，若16日台指期結算後，多單部位未減，台股在520的行情表現將大有可為。

此外，距離上市櫃公司公布第1季財報僅剩最後2天，分析師指出，具有基本面的個股或產業，可望是第2季表現較為凸出的區塊。

歐股走勢漲跌互見，倫敦FTSE 100指數上漲0.31%、收在7724.55點，法蘭克福DAX 30指數下跌0.17%、收在13001.24點，巴黎CAC 40指數下跌0.07%、收在5541.94點。（編輯：張均懋）1070514

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