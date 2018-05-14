鴻海擬減資2成助攻EPS 開盤大漲攻破90元

（中央社記者鍾榮峰台北14日電）鴻海擬現金減資20%，有助未來EPS表現。鴻海今天開盤股價大漲5.4元，來到90.4元，大漲6.3%。



鴻海擬現金減資新台幣約346.57億元，消除股份34.65億股，減資比例約20%，減資後股本約1386.29億元，每股退還股東現金2元。此次現金減資是鴻海上市首次辦理現金減資。



此外，鴻海擬盈餘分配現金股利每股2元，擬配發股東現金總金額達到346.57億元。



因此股東透過鴻海現金減資和盈餘配息，每股可拿回4元。



鴻海現金減資退還股東，一方面可增加股東權益報酬率（ROE），一方面龐大的股本也可藉此瘦身、調整資本結構；此外未來也可以提高每股稅後純益（EPS）表現。



鴻海現金減資未來提高EPS表現，短線可吸引市場與法人資金投資鴻海，有助拉抬未來股價表現。



從兩岸布局來看，鴻海集團規劃旗下富士康工業互聯網（FII）在中國大陸上海A股掛牌，鴻海集團持有FII股權將因分散持股而降至約85%左右。鴻海透過現金減資，除了可提高EPS表現，亦可降低未來鴻海認列富士康工業互聯網獲利略受稀釋的影響，在集團兩岸布局架構下，也有利於鴻海朝向控股公司的角色邁進。



鴻海擬現金減資2成，同時也決議發行無擔保普通公司債，額度最高270億元，作為充實營運資金所用，也是順應市場資金相對充沛、利息相對低檔的時刻對外籌資，也充分展現鴻海集團審時度勢的財務規劃。(編輯：陳永昌)1070514