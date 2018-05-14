國巨前4月獲利賺贏去年創高 早盤漲停

（中央社記者鍾榮峰台北14日電）國巨自結4月淨利新台幣26.12億元，僅次於第1季並超越以往單季獲利，前4月獲利賺贏去年創新高。國巨今天早盤數度觸及漲停913元，再創歷史新天價。



被動元件大廠國巨自結4月合併營收48.4億元，較去年同期大增99%，4月淨利26.12億元，較去年同期大增583%，4月每股純益7.43元，較去年同期大增878%。



國巨第1季歸屬母公司業主淨利42.58億元，單季每股稅後純益12.15元。前4月自結獲利已達68.7億元。



法人指出，國巨4月單月自結獲利，僅次於今年第1季獲利，超越以往單季獲利表現；前4月自結獲利也賺贏去年、超越以往歷史年度創下新高。



展望後續營運動能，國巨指出，受惠高階車用電子及工規產品出貨比重提升、高階客戶需求強勁、利基型產品擴產效益顯現、高效能運算主機及高階智慧型手機拉貨暢旺，公司營運可望續創佳績。



展望今年營運，外資日前罕見出具報告指出，國巨可受惠被動元件強勁上升週期，預估今年國巨每股稅後純益可超過56.5元，明年上看66元。



外資預期今年國巨整體業績有機會突破480億元大關，可望較去年大幅成長45%到50%，續創歷史新高，業績和獲利有機會逐季成長。（編輯：郭萍英）1070514