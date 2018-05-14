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被動元件交期長原料缺 第2季看漲10%

發稿時間：2018/05/14 11:25

最新更新：2018/05/14 11:25

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（中央社記者鍾榮峰台北14日電）電容材料受到中國大陸限排影響缺料，MLCC、固態電容、電解電容交期長，市場應用缺口未減。產業人士預期被動元件第2季漲幅可能到10%，缺貨狀況可能看到明年。

市場資金繼續追捧被動元件，族群今天盤中強勢表態，其中國巨盤中鎖住漲停新台幣913元，再創歷史新天價。禾伸堂鎖住漲停237元，創2001年4月下旬以來波段高點。奇力新最高來到113.5元，逼近漲停114元。華新科鎖住漲停284.5元，再創2000年4月中旬以來波段高點。

蜜望實鎖住漲停46.1元，再創2007年3月下旬以來波段高點。大毅鎖住漲停80.9元。

觀察被動元件電容產品市況，產業人士指出，電解電容產品上游鋁箔材料受到中國限排措施影響、產出減少，鋁箔持續缺貨，化成鋁材料有缺口，其中固態電容和鋁電解電容產品，交期都有6個月左右。

產業人士指出，電容日本大廠已經開始向中國廠商調動鋁箔材料，日系大廠本身也透過資本支出擴充鋁箔材料。

此外，日本廠商村田製作所（Murata）、TDK等大廠朝向高毛利高單價車用電子領域發展，一般消費型基層陶瓷電容（MLCC）產品市場供應缺口未減，MLCC交期平均高於4個月以上。

加上電阻元件材料陶瓷基板缺料持續漲價，迄今已大漲275%，電阻元件漲勢不減。產業人士評估，整體被動元件缺貨狀況可能持續到明年，

從產能擴充來看，目前MLCC台廠擴產幅度大約在10%到15%左右，擴產相對有紀律，避免2010年到2015年期間競相擴產出貨、產值卻不增反減的困境。

MLCC缺貨主要是市場應用需求大增。從智慧型手機來看，以往平均單支手機只需要用到700顆MLCC，現在平均增加到1100顆左右；此外電動車成長帶動MLCC需求，平均每台需要1萬顆到1.5萬顆MLCC，相較傳統內燃機汽車平均3700顆到3800顆要多。

此外，4K電視也提升對MLCC的需求量；虛擬貨幣挖礦機的高階繪圖處理器、周邊IC和現場可編程邏輯閘陣列（FPGA）對MLCC需求也大增。未來5G基地台對MLCC需求也會增加。

從產業版圖來看，在鋁質電容產品，國際主要大廠包括佳美工（Nippon Chemi-Con）、尼吉康（Nichicon）、Rubycon、Panasonic、Sam Young、Man Yue等大廠。法人指出，其中日系大廠占全球鋁電解電容器市占率超過60%。（編輯：林興盟）1070514

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