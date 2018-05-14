/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 中華電信 母親節 安溥 油價
> rss

川普下達赦令 陸官媒：可避免中興休克命運

發稿時間：2018/05/14 12:19

最新更新：2018/05/14 12:19

字級： 字級縮小 字級放大

轉寄
列印

（中央社記者周慧盈北京14日電）美國總統川普13日推文說，已下令美國商務部為遭到制裁的陸企中興通訊提供「快速恢復業務的途徑」。大陸官媒對此表示歡迎，並說有8萬員工的中興可能將因此避免「休克」。

川普推文說，他與中國國家主席習近平正共同努力，為中興通訊提供快速恢復業務的途徑。

他表示：「中國（指中興）有太多的工作崗位流失，我已告知商務部要完成這項工作。」

美國商務部4月宣布，非法出售設備給伊朗和北韓的中興通訊因違反與美方的和解協議，因此禁止美國企業提供零組件給中興公司。這項制裁重擊依賴美國晶片的中興通訊。中興通訊11日宣布，美方7年禁令，已迫使公司主要營運活動停止。

但短短幾天，事態出現逆轉。對此，中共官媒環球時報今天的社評指出，無論美方做出制裁是出於何種原因，川普的最新宣布都是值得歡迎的好決定。

社評說，中興的產品使用了包括晶片在內的大量美國產品，很難全部迅速找到替代品。川普的最新表態若很快獲得落實，「有8萬員工的中興公司將避免休克」。

這篇社評表示，這些年中國的晶片產業沒有發展起來，重要原因之一是信賴美國供貨的穩定性。美國「絕殺中興」震動了中國社會，必須發展自身強大半導體工業一時間成為中國人前所未有的痛悟，「可以肯定地說，這種痛悟必將轉化為中國半導體工業的空前動力。」

相對於大陸官媒的肯定，英國金融時報（FT）則表示，這一逆轉代表著美國總統不尋常的干預。

報導引述前美國總統歐巴馬時代的助理商務部長沃爾夫（Kevin Wolf）說，「從來沒有一個美國總統像這樣干預過一起執法事務」。沃爾夫當年曾參與中興案的調查。（編輯：馮昭）1070514

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
回顧孫越精彩人生

回顧孫越精彩人生

一週重要新聞影像回顧（0506-0512）

一週重要新聞影像回顧（0506-0512）

兩韓峰會歷史性一刻

兩韓峰會歷史性一刻

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
回顧孫越精彩人生
回顧孫越精彩人生
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版
iPhone

iPhone
Android

Android
iPad

iPad
日文電腦

日文電腦
Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP