川普下達赦令 陸官媒：可避免中興休克命運

（中央社記者周慧盈北京14日電）美國總統川普13日推文說，已下令美國商務部為遭到制裁的陸企中興通訊提供「快速恢復業務的途徑」。大陸官媒對此表示歡迎，並說有8萬員工的中興可能將因此避免「休克」。



川普推文說，他與中國國家主席習近平正共同努力，為中興通訊提供快速恢復業務的途徑。



他表示：「中國（指中興）有太多的工作崗位流失，我已告知商務部要完成這項工作。」



美國商務部4月宣布，非法出售設備給伊朗和北韓的中興通訊因違反與美方的和解協議，因此禁止美國企業提供零組件給中興公司。這項制裁重擊依賴美國晶片的中興通訊。中興通訊11日宣布，美方7年禁令，已迫使公司主要營運活動停止。



但短短幾天，事態出現逆轉。對此，中共官媒環球時報今天的社評指出，無論美方做出制裁是出於何種原因，川普的最新宣布都是值得歡迎的好決定。



社評說，中興的產品使用了包括晶片在內的大量美國產品，很難全部迅速找到替代品。川普的最新表態若很快獲得落實，「有8萬員工的中興公司將避免休克」。



這篇社評表示，這些年中國的晶片產業沒有發展起來，重要原因之一是信賴美國供貨的穩定性。美國「絕殺中興」震動了中國社會，必須發展自身強大半導體工業一時間成為中國人前所未有的痛悟，「可以肯定地說，這種痛悟必將轉化為中國半導體工業的空前動力。」



相對於大陸官媒的肯定，英國金融時報（FT）則表示，這一逆轉代表著美國總統不尋常的干預。



報導引述前美國總統歐巴馬時代的助理商務部長沃爾夫（Kevin Wolf）說，「從來沒有一個美國總統像這樣干預過一起執法事務」。沃爾夫當年曾參與中興案的調查。（編輯：馮昭）1070514