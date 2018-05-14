台股萬點證券股無感 股價淨值比偏低

台股萬點即將屆滿一年，證券股卻面臨股價淨值比偏低的窘境，根據統計，證券股平均PBR值更僅約0.7倍，處於近年來相對低檔，似與指數表現脫勾。（中央社檔案照片）

（中央社記者田裕斌台北14日電）台股萬點即將屆滿一年，證券股卻面臨股價淨值比（PBR）偏低的窘境，根據統計，證券股平均PBR值更僅約0.7倍，處於近年來相對低檔，似與指數表現脫勾。



券商表示，自2015年起的台股每季平均成交量，除了2016年第2季及第4季的平均成交量不到新台幣1000億元之外，自2015年至2017年的12個季度當中，有10季的成交均量都有千億元以上的水準，證券股雖受惠於台股萬點行情持續升溫，去年度獲利普遍成長，但股價淨值比卻仍處於低檔水準，過去12季，平均PBR值皆低於1。



即使台股的萬點行情即將在5月23日屆滿一年，搭上萬點行情的證券股寥寥可數，顯然整體證券股的評價相對偏低，價值遭到低估。



其中，以5月11日收盤價計算，宏遠證股價淨值比僅0.6倍，康和證、大慶證也僅0.64倍、0.67倍，比產業平均值低，純券商也只有福邦證的股價淨值比超過一倍，達1.12倍；顯示台股雖量能火熱，帶動券商經紀手續費收入增溫，但市場對證券股評價依舊相對偏低。（編輯：郭萍英）1070514