/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 中華電信 母親節 安溥 油價
> rss

台股萬點證券股無感 股價淨值比偏低

發稿時間：2018/05/14 12:26

最新更新：2018/05/14 13:04

字級： 字級縮小 字級放大

轉寄
列印
台股萬點即將屆滿一年，證券股卻面臨股價淨值比偏低的窘境，根據統計，證券股平均PBR值更僅約0.7倍，處於近年來相對低檔，似與指數表現脫勾。（中央社檔案照片）台股萬點即將屆滿一年，證券股卻面臨股價淨值比偏低的窘境，根據統計，證券股平均PBR值更僅約0.7倍，處於近年來相對低檔，似與指數表現脫勾。（中央社檔案照片）

（中央社記者田裕斌台北14日電）台股萬點即將屆滿一年，證券股卻面臨股價淨值比（PBR）偏低的窘境，根據統計，證券股平均PBR值更僅約0.7倍，處於近年來相對低檔，似與指數表現脫勾。

券商表示，自2015年起的台股每季平均成交量，除了2016年第2季及第4季的平均成交量不到新台幣1000億元之外，自2015年至2017年的12個季度當中，有10季的成交均量都有千億元以上的水準，證券股雖受惠於台股萬點行情持續升溫，去年度獲利普遍成長，但股價淨值比卻仍處於低檔水準，過去12季，平均PBR值皆低於1。

即使台股的萬點行情即將在5月23日屆滿一年，搭上萬點行情的證券股寥寥可數，顯然整體證券股的評價相對偏低，價值遭到低估。

其中，以5月11日收盤價計算，宏遠證股價淨值比僅0.6倍，康和證、大慶證也僅0.64倍、0.67倍，比產業平均值低，純券商也只有福邦證的股價淨值比超過一倍，達1.12倍；顯示台股雖量能火熱，帶動券商經紀手續費收入增溫，但市場對證券股評價依舊相對偏低。（編輯：郭萍英）1070514

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
回顧孫越精彩人生

回顧孫越精彩人生

一週重要新聞影像回顧（0506-0512）

一週重要新聞影像回顧（0506-0512）

兩韓峰會歷史性一刻

兩韓峰會歷史性一刻

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
回顧孫越精彩人生
回顧孫越精彩人生
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版
iPhone

iPhone
Android

Android
iPad

iPad
日文電腦

日文電腦
Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP