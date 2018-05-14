亞矽中心率團赴泰參展 看好智慧農業商機

亞洲˙矽谷執行中心與經濟部合作，率領15家新創團隊赴泰國參展。中央社記者潘姿羽攝 107年5月14日

（中央社記者潘姿羽台北14日電）亞洲˙矽谷執行中心與經濟部中小企業處合作，今天宣布將帶領15家新創團隊前進泰國創新創業展，亞矽執行中心認為，台灣在農業、商業服務等領域，都很有機會打入泰國市場。



亞洲˙矽谷執行中心舉辦「前進泰國創新創業展（Startup Thailand 2018）」記者會，為強化台灣新創團隊與國際鏈結，今年亞洲˙矽谷執行中心攜手經濟部中小企業處，率領涵蓋智慧農業、人工智慧、資安、電子商務等領域的15家新創團隊參展。



15家新創團隊之中，智慧農業領域的畢士大生技與主攻人工智慧（AI）的盾心科技，更將代表台灣參加泰國創新創業展中的國際創業競賽。



亞洲˙矽谷執行中心執行秘書鄭旭峰說明，去泰國有二大原因，一是讓新創團隊曝光，找到資金媒合機會，二是台灣許多新創團隊技術非常好，不只尋求投資人青睞，也希望可以找到市場商機，打入泰國市場。



鄭旭峰表示，台灣農業在精準農藥的技術相當成熟，在泰國市場仍有不少發展機會，若這次新創團隊能成功打入泰國市場，將起示範效果，有助於讓台灣農業旗艦隊相繼進軍泰國；此外，觀光、商業領域的新創團隊也都有不錯的技術，經過語系改進、詞庫精進後，可以與泰國電子商務、媒體合作，開發精準行銷的商機。



駐泰國代表處代表童振源事前錄製影片在今天記者會播放，他在影片中表示，泰國政府正推動「泰國工業4.0」，其政策方向與台灣的科技優勢非常契合，政府會全力協助新創團體鏈結泰國在地產業與市場，希望將台灣新創事業推向國際舞台，並獲得更多投資。



泰國政府近年來致力於發展創業生態圈，且推動的泰國創新創業展成果豐碩，去年有20個國家、超過5萬名貴賓與會；今年泰國創新創業展將在5月17日至20日舉行，邀請國際講師、企業代表、天使投資人和新創團隊參加，透過創業競賽、業師輔導、商品展示、商機媒合等方式，讓新創團隊展示成果的同時，也能獲得專業指點以及商業機會。(編輯：陳永昌)1070514