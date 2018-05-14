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採礦權展限 立委建議准駁期間設限6個月

發稿時間：2018/05/14 12:50

最新更新：2018/05/14 12:50

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（中央社記者廖禹揚台北14日電）立法院經委會今天審查礦業法修正草案，針對探礦、採礦權展限申請，經濟部與立委仍未能達成共識，民進黨立委林淑芬建議，若准駁期間仍允許採礦，應以6個月為限。

立法院經濟委員會今天繼續排審礦業法修正草案，其中針對探礦權展限及採礦權展限有較多討論。探礦權展限部分，民主進步黨籍立委林淑芬表示退讓，接受主管機關就展現申請案為准駁期間，不必停止探礦，但認為至少要採立委尤美女版本，要求業者提前申請，而主管機關應在原探礦權期限前准駁。

經濟部次長王美花則指出，目前已規定探礦權展限申請需在期滿前一年至6個月間提出，且准駁涉及行政機關間的協調，若逾期未准駁，不應因此損及業者權益。會議主席、國民黨籍立委廖國棟裁示，將尤美女版列為丙案，與甲（行政院版）、乙案（林淑芬版）暫行保留。

在採礦權展限部分，行政院版規定須在期滿前3年到1年間申請展延，辦理環評期間得繼續開採，林淑芬認為可能會有「道德風險」，越晚提出申請、越難審查的案件反而受惠，採礦權可能無限延長。

林淑芬建議，若不規定准駁期間應停止採礦，可在行政院版加註，准駁期間可繼續採礦期間以6個月為限；王美花則表示，修正草案過後，每個展限案都要新增環評案件，所需時間不確定性大，不應將此責任轉嫁業者。

環境保護署綜合企劃處簡任視察呂雅雯則在林淑芬要求下說明，環保署目前希望提升環評效率，目標是所有案子都能在一年內作出決定，初審不再能無限補正，現約只能補正2次，除必須進入二階的大案外，近1、2年案件大多能在一年內完成審查決定。

林淑芬接著表示，若行政院版採礦前期滿前3年可提出展限申請，加上6個月准駁時可續採礦期限，共3年半時間應該足夠完成相關審查，要求修法可以「強度稍微高一點」來管理業者。

採礦權展限爭議討論近2小時未果，主席廖國棟裁示暫時休息，下午2時30分繼續開會討論。（編輯：張均懋）1070514

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