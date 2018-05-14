新南向最大單 中鼎得標印度天然氣站工程

（中央社記者康世人蒙德拉14日專電）中鼎集團近日標得印度阿達尼能源公司在達姆拉港的天然氣接收站工程，金額達2.4億美元，是新南向政策推動以來，台商在新南向國家拿到的最大筆訂單。



中華民國對外貿易發展協會（貿協）董事長黃志芳今天率團訪問印度阿達尼（Adani）集團在古茶拉底省（Gujirat）蒙德拉港特別經濟特區（Mundra Port & Special Economic Zoon）參觀。消息傳出，在印度耕耘許久的中鼎工程最近拿到阿達尼集團的大單。



阿達尼集團台灣合作業務負責人張健庭證實，中鼎集團4月24日已與阿達尼集團旗下阿達尼能源公司（Adani Energy）簽約，將承攬在印度東部奧里薩省（Odisha）達姆拉（Dharmra）港的天然氣接收站工程，但不包含儲氣槽。



張健庭說，這張合約的金額大約是2.4億美元。



黃志芳表示，這是新南向政策推動以來，台灣業者在新南向國家中拿到的最大一筆訂單，也顯示政策推動近兩年來，已有顯著成果。



阿達尼集團承諾在達姆拉港興建年產500萬噸液態天然氣接收站，經過競標後，由中鼎工程標得，並於4月24日簽約。



黃志芳所率訪團參觀了阿達尼集團蒙德拉港特別經濟區的各種設施和產業，其中也包括印度石油公司（Indian Oil Corporation）、印度斯坦石油公司（HPCL）等企業在蒙德拉港特別經濟區的儲油槽，及鐵、公路和港口設施。（編輯：紀錦玲）1070514