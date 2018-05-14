學保15日開標 壽險公會樂觀看待

（中央社記者蔡怡杼台北14日電）攸關全國高中職以下300萬名學子權益的學生團體保險明天將進行107學年度首度開標，中華民國人壽保險商業同業公會樂觀期待會有幾家壽險公司參與投標。



壽險公會表示，現行高中職以下學子的學生團體保險由國泰人壽承作，到目前為止，國壽承辦過程順利、經驗不錯，且今年學保條件比去年好，「樂觀期待會有幾家去投標」。



為吸引壽險公司投標承作學保，教育部去年祭出多項誘因，包含提供保費的5%作為行政作業費、就學前已存在疾病者的「既往症」則由教育部以專案補助方式支應等。此外，去年學保每人每年保費為567元，較105學年的514元調升。



今年學保輪到台中市舉辦，今年學保有兩大變革，首先，學保履約期限得擴充一年；其次，新台幣500元以下的小額自付額原則上維持不賠，由教育部另外補助中低收入戶，至於500元以上則全賠。



去年學保歷經6次流標後，在金融監督管理委員會出面協調，以及教育部修改招標辦法下，終於在第7度開標時，由國泰人壽出面投標並得標。



壽險公會強調，雖然到目前為止，國壽學保承作經驗還不錯，但是否讓國壽，甚至是其他家業者有意願明天去投標，都還是要回歸各公司政策以及態度，但壽險公會樂觀期待明天學保可以一次順利標出。（編輯：郭萍英）1070514