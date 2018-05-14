日航宣布自組中長程廉航 2020年起營運

（中央社東京14日綜合外電報導）日本航空公司（日航，Japan Airlines）今天宣布，將新成立中長程航線的廉價航空公司，以成田機場為據點，利用中型機飛航，預計於2020年開始營運。



日本Sankeibiz等媒體報導，日航預定今年7月成立廉價航空公司，初期將利用2架波音787中型機飛航。尚未命名的新公司將以位於千葉縣的成田機場為起降地，飛航亞洲、歐美等中長程航線。



日航目前的國際航線以東京羽田機場等連結歐美主要都市的航線為主，客層以商務客較多。



日航社長赤坂祐二今天在東京召開記者會時表示，將善加利用日航經驗，提供一個安全、舒適的新廉價航空模式。



日航與澳洲航空分別出資設立的廉航捷星日本（Jetstar Japan）飛航國內線和近距離的國際線，但日航新公司計劃的飛航距離將比現行航線距離更長，除了飛往海外的日本乘客，也將瞄準訪日的外籍觀光客，預定在東京奧運暨帕運舉辦的2020年開始營運。



廉航席捲歐洲、東南亞市場，而阿聯酋航空（Emirates Airlines）等中東新興航空公司則在長程國際航線增強勢力。日航於2010年聲請破產保護後，進行經營重建，現在希望善用長期培養的長程國際線經營術，讓自組的新公司具競爭力。（譯者：楊明珠/核稿：林憬屏）1070514