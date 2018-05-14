/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 中華電信 母親節 安溥 油價
> rss

日航宣布自組中長程廉航 2020年起營運

發稿時間：2018/05/14 14:30

最新更新：2018/05/14 14:30

字級： 字級縮小 字級放大

轉寄
列印

（中央社東京14日綜合外電報導）日本航空公司（日航，Japan Airlines）今天宣布，將新成立中長程航線的廉價航空公司，以成田機場為據點，利用中型機飛航，預計於2020年開始營運。

日本Sankeibiz等媒體報導，日航預定今年7月成立廉價航空公司，初期將利用2架波音787中型機飛航。尚未命名的新公司將以位於千葉縣的成田機場為起降地，飛航亞洲、歐美等中長程航線。

日航目前的國際航線以東京羽田機場等連結歐美主要都市的航線為主，客層以商務客較多。

日航社長赤坂祐二今天在東京召開記者會時表示，將善加利用日航經驗，提供一個安全、舒適的新廉價航空模式。

日航與澳洲航空分別出資設立的廉航捷星日本（Jetstar Japan）飛航國內線和近距離的國際線，但日航新公司計劃的飛航距離將比現行航線距離更長，除了飛往海外的日本乘客，也將瞄準訪日的外籍觀光客，預定在東京奧運暨帕運舉辦的2020年開始營運。

廉航席捲歐洲、東南亞市場，而阿聯酋航空（Emirates Airlines）等中東新興航空公司則在長程國際航線增強勢力。日航於2010年聲請破產保護後，進行經營重建，現在希望善用長期培養的長程國際線經營術，讓自組的新公司具競爭力。（譯者：楊明珠/核稿：林憬屏）1070514

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
回顧孫越精彩人生

回顧孫越精彩人生

一週重要新聞影像回顧（0506-0512）

一週重要新聞影像回顧（0506-0512）

兩韓峰會歷史性一刻

兩韓峰會歷史性一刻

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
回顧孫越精彩人生
回顧孫越精彩人生
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版
iPhone

iPhone
Android

Android
iPad

iPad
日文電腦

日文電腦
Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP