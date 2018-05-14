鴻海領軍 台股挑戰11000點大關

（中央社記者田裕斌台北14日電）台股今天在鴻海現金減資2成利多帶動下，開高走高，盤中一度大漲百點，進逼11000點大關，其中又以被動元件、矽晶圓漲勢最為整齊。



今天台股終場上漲93.41點、漲幅0.86%、收在10952.39點、成交值新台幣1435.28億元。



鴻海上週宣布現金減資2成，對後續每股獲利表現有利，股價一度漲至90.4元，創今年4月以來新高，成交量超過12.7萬張，股王大立光也大漲百元，帶動蘋概股持續受到資金流入。



被動元件是盤面最強族群，國巨勇創新高，收在913元，華新科、禾伸堂、蜜望實、大毅強鎖漲停，奇力新、美磊、日電貿、信昌電也都出現大漲。



除了被動元件，矽晶圓也是盤面強勢族群，由於日商勝高（Sumco）預期缺貨潮將持續至2021年，環球晶盤中再創歷史新高583元，台勝科、合晶、中美晶、嘉晶盤中也頻點紅燈。



分析師表示，台股今天跳空大漲，周線留下多方缺口，且量能未明顯萎縮，顯示多頭氣勢正在凝聚，目前主流股沒有轉弱跡象，外資回頭買超蘋概股也推動指數向上空間，大盤有機會在16日台指期結算前先上11000點大關。



法人指出，外資連續2個交易日在現貨市場買超，買超金額也有擴大跡象，盤後觀察重點除了外資買賣超金額外，鴻海減資是否受到外資認同，也將是台股後市續強的指標。（編輯：陸倩瑤）1070514