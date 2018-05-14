/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 中華電信 母親節 安溥 油價
> rss

鴻海領軍 台股挑戰11000點大關

發稿時間：2018/05/14 14:35

最新更新：2018/05/14 14:49

字級： 字級縮小 字級放大

轉寄
列印

（中央社記者田裕斌台北14日電）台股今天在鴻海現金減資2成利多帶動下，開高走高，盤中一度大漲百點，進逼11000點大關，其中又以被動元件、矽晶圓漲勢最為整齊。

今天台股終場上漲93.41點、漲幅0.86%、收在10952.39點、成交值新台幣1435.28億元。

鴻海上週宣布現金減資2成，對後續每股獲利表現有利，股價一度漲至90.4元，創今年4月以來新高，成交量超過12.7萬張，股王大立光也大漲百元，帶動蘋概股持續受到資金流入。

被動元件是盤面最強族群，國巨勇創新高，收在913元，華新科、禾伸堂、蜜望實、大毅強鎖漲停，奇力新、美磊、日電貿、信昌電也都出現大漲。

除了被動元件，矽晶圓也是盤面強勢族群，由於日商勝高（Sumco）預期缺貨潮將持續至2021年，環球晶盤中再創歷史新高583元，台勝科、合晶、中美晶、嘉晶盤中也頻點紅燈。

分析師表示，台股今天跳空大漲，周線留下多方缺口，且量能未明顯萎縮，顯示多頭氣勢正在凝聚，目前主流股沒有轉弱跡象，外資回頭買超蘋概股也推動指數向上空間，大盤有機會在16日台指期結算前先上11000點大關。

法人指出，外資連續2個交易日在現貨市場買超，買超金額也有擴大跡象，盤後觀察重點除了外資買賣超金額外，鴻海減資是否受到外資認同，也將是台股後市續強的指標。（編輯：陸倩瑤）1070514

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
回顧孫越精彩人生

回顧孫越精彩人生

一週重要新聞影像回顧（0506-0512）

一週重要新聞影像回顧（0506-0512）

兩韓峰會歷史性一刻

兩韓峰會歷史性一刻

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
回顧孫越精彩人生
回顧孫越精彩人生
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版
iPhone

iPhone
Android

Android
iPad

iPad
日文電腦

日文電腦
Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP