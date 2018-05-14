NCC要求復播民視 TBC：已做好準備

（中央社製圖）

（中央社記者潘姿羽台北14日電）民視與TBC的爭議出現轉機，民視最新聲明表明不追究TBC播出民視新聞台的著作權責任，國家通訊傳播委員會（NCC）要求TBC即刻復播民視新聞台，TBC表示，收到公文就即刻復播。



鴻海副總裁呂芳銘旗下的TBC台灣寬頻因與民視談不攏民視新聞台授權上架問題，TBC旗下南桃園、北視、信和、吉元及群健5家有線電視公司於5月4日予以斷訊，受影響收視戶數超過70萬戶。



由於民視斷訊案嚴重損及訂戶及閱聽眾權益，NCC上週決議對TBC旗下5家系統商各別開罰新台幣66萬元、共計330萬元，並對民視裁處20萬元，也提醒雙方應以閱聽眾的權益為首要考量，盡快完成協商。



民視公司今出具最新聲明，表明不追究TBC系統播出民視新聞台的著作權責任，NCC轉知TBC此聲明後，要求TBC即刻復播民視新聞台，同時要求雙方應持續積極協商正式授權事宜，以維消費者權益。



不願具名的TBC主管表示，目前還沒收到NCC的正式公文，但TBC已經做好準備，只要收到公文、確定不會違法，就會立即復播民視新聞台。



至於民視與TBC的協商進展，TBC主管表示，今天上午的協商已進入議價程序，但雙方並未取得共識，接下來TBC還是會努力協商，保障閱聽眾權益。（編輯：張良知）1070514