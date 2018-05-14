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關鍵字： 中華電信 母親節 安溥 油價
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499吃到飽最終日 中華電能支援人力全出動

發稿時間：2018/05/14 16:04

最新更新：2018/05/14 16:04

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（中央社記者江明晏台北14日電）499吃到飽引爆搶辦熱潮與亂象各界熱議，明天是申辦最後一日，中華電信受訪表示，現在正在安排把量能拉到最大，不管是數位門市、臨櫃門市，「能調動的人力都會出來支援」。

499吃到飽引發的搶辦熱潮持續延燒，全家大小去排隊申辦成為母親節的另類活動，但申辦熱潮衍生的亂象遭到各界批評。中華電信上週宣布啟動3措施加速申辦，國家通訊傳播委員會(NCC)認為，中華電信未依要求改善亂象，因此要求中華電今天到會陳述意見。499吃到飽申辦潮也引發立委關切，認為中華電信是「高層作亂，基層受難」。

中華電行銷處副總經理林文智今天接受中央社記者訪問時表示，中華電會調整數位門市流量、門市快速收件和人力也會去做調整。

中華電11日宣布3措施加速申辦作業，第一、門市業務分流，第二、部分門市延長營業時間，第三、擴大人力彈性調度。

林文智表示，經過3措施加強和外部疏導措施，觀察週日認為已經大幅改善，但是因為民眾踴躍，難免出現門市還沒開門前就有人到場排隊，經過因應疏導後，門市不會看到有很長的人龍，處理也比以前快很多。

他表示，中華電現在正在安排把量能拉到最大，不管是數位門市、臨櫃門市，會再進一步做安排，「能調動的人力都會出來支援」。

針對勞工權益問題，林文智說明，中華電員工也很多人在代班，有需要調度安排，就會去做處理，要兼顧客戶和員工權益，取平衡點。

林文智進一步說，因應明天最後一日，中華電目前仍在調度人力當中，但尚未明確估算可以增加的比例，一直朝讓大家滿意的目標努力中。

至於499吃到飽方案是否會如預期在明天退場，林文智表示，中華電的立場是因應不同時間，會有不同時間的促案，畢竟市場是動態。經過這個風波後，未來配套「會做更縝密的安排」。（編輯：楊凱翔）1070514

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