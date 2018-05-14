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投信：除權息行情可期 布局高殖利率類股

發稿時間：2018/05/14 16:44

最新更新：2018/05/14 16:44

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（中央社記者田裕斌台北14日電）根據台灣證券交易所統計，外資上週在集中市場買超新台幣94.05億元，截至5月11日止，外資賣超1620.29億元，投信表示，股市利空已不跌，期待6至8月除權息行情。

截至5月11日止，外資總持股市值13兆1552.96億元，占全體上市股票市值40.60%，較5月4日增加4770.89億元。

中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示，台股近期一掃陰霾走勢，尤其是蘋概股，更展開絕地反攻，主要是美國蘋果（Apple）財報及展望優於預期，加上股神巴菲特宣稱第1季加碼蘋果股票，帶動蘋果股價衝上空前新高，總市值也逐步邁向兆元里程碑，其他科技股如亞馬遜（Amazon）和谷歌（Google）等表現也強勁，激勵整體科技類股走揚。

周俊宏說，資金回流，支撐台股日線連7紅，週線中止連3黑，技術面即將進入超買區，籌碼方面，3大法人上週同步站在買方，且外資台期指未平倉淨多單也從2.3萬的低水位回升至4萬口的中性水準，顯示外資對後市看法已逐步回溫。

周俊宏認為，國際事件仍多，但股市已有利空不跌的跡象，雖未明顯轉強，若未來不再跌破前低，6月至8月除權息行情仍可期待，投資布局偏好具漲價題材、業績高成長及高殖利率等類股。

外資上週自集中市場買超最多的前3名上市公司及張數分別為中信金5萬1553張、群創5萬1100張、聯電4萬364張。

外資上週自集中市場賣超最多的前3名上市公司及張數分別為晶電2萬5991張、台積電1萬8020張、緯創1萬6395張。（編輯：蘇志宗）1070514

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