薪資指標怎麼看 主計總處說分明

（中央社記者潘姿羽台北14日電）主計總處統計指出，2018年第1季實質總薪資59852元、創歷史新高，不過主計總處提醒，總薪資、實質總薪資、實質經常性薪資各有不同意義，應綜合參考後再做解讀。



總統蔡英文高度重視低薪議題，行政院也持續研擬對策，並於今天召開記者會說明；然而對於政府談及薪資議題時，提出的諸多數據如「平均月薪近5萬元」、「實質總薪資創新高」等，許多民眾因對專有名詞不了解，容易誤解背後意涵。



物價影響購買力 扣除後為實質薪資



主計總處國勢普查處副處長潘寧馨說明，薪資統計最常見的幾個名詞是「經常性薪資」、「非經常性薪資」、「總薪資」，由於物價水準會影響民眾的購買力，統計時也會發布扣除物價影響後的「實質經常性薪資」與「實質總薪資」。



潘寧馨表示，要解讀各項薪資數據，必須先釐清「薪資」指的是廠商支付給員工的工作報酬，包括經常性薪資（含本薪、按月津貼等，也就是一般慣稱的月薪）及非經常性薪資（年終獎金、年節獎金、紅利、績效獎金及加班費等），而經常性薪資與非經常性薪資併計，便會得到總薪資。



至於民眾購買股票的股利所得、名下房產的租金收入，會計入「所得」，但不在「薪資」統計的範疇。



Q1實質總薪資創新高 含各式獎金非月薪



先以今天行政院所提出的數據，2018年第1季實質總薪資59852元、創歷史新高來看，潘寧馨說明，此數據談的是涵蓋年終、績效等各式獎金的總薪資，而農曆過年多落在1至2月，因此第1季的總薪資都會包含年終獎金，數字看起來自然會較高。



今年第1季實質總薪資創下歷史新高，潘寧馨說明，實質總薪資是扣除物價因素後的總薪資，當總薪資增速大於物價漲幅，實質總薪資就會增加，由此數據可以看出，國內薪資確實有好轉現象。



至於日前引起民眾瘋狂討論的「平均月薪近5萬元」，潘寧馨解釋，這邊月薪指的是「總薪資」，2017年受僱員工每人每月總薪資平均為49989元，觀察此數據要注意兩件事，一是總薪資包含年終、績效等非按月發放的獎金，不單只有經常性薪資（一般慣稱月薪）。



第二件要注意的事情是，受僱員工薪資統計涵蓋各行業、職業、教育程度、年資等，像金融業平均薪水就特別高，而資深員工、主管級等因薪水較高、也會拉高平均值，尤其公司的總經理也是受僱員工，同樣是薪資統計的樣本對象。



主計總處進行薪資統計時，不論經常性薪資、總薪資或是實質薪資等概念，都是參考國際作法而來，並非台灣獨創，不過若進行跨國比較時，對專業名詞有所誤解，也會使比較失去參考性。



台灣與墨西哥薪資 計算基準不同引起誤解



富比士雜誌3月刊出「為何台灣的薪資和墨西哥一樣低」，此文引起全台民眾譁然，其實此篇也有誤用統計數據的情形，國發會當時便澄清，台灣資料是引用名目美元計算的經常性薪資（不含加班費、年終獎金、紅利等非經常性薪資），墨西哥資料卻是使用購買力平價（PPP）計算後的平均月薪（含經常與非經常性薪資），基準完全不同。



潘寧馨解釋，各國經濟情勢不同，貨幣、薪資、物價水準也不一致，薪資可以進行跨國比較，但必須扣除物價、匯率因素，才能放在同一標準上比較，結果也才具有參考性。



薪資是國人目前最關切的議題之一，潘寧馨提醒，薪資統計不同數字有其代表意義，民眾若要了解當前薪資水準，應綜合參考各項指標，才能客觀地掌握情勢。（編輯：林淑媛）1070514





行政院14日上午召開「我國薪資現況、低薪研究及其對策記者會」，端出公部門主動解決低薪、薪資列入政府採購及頒發獎項之加分項目、鼓勵企業加薪、薪資透明化以及提高時薪等5大行動方案做為解方。中央社製表 107年5月14日