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救低薪祭5藥方 學者：政府帶頭做很適當

發稿時間：2018/05/14 17:06

最新更新：2018/05/14 17:06

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（中央社記者蔡怡杼台北14日電）為解決低薪問題，行政院推出短期五大措施，學者認為對年輕人有幫助，由政府帶頭做是適當的。另外，有學者認為短期措施只是治標，呼籲經濟應大幅改善，藉中期措施對症下藥。

行政院解決低薪的短期5大政策包括公部門主動加薪、薪資列入政府採購及頒發獎項的加分項目、鼓勵企業加薪、薪資透明化與提高時薪。

永豐金控首席經濟學家黃蔭基肯定政府帶頭加薪、解決低薪問題，他說，身旁不乏有年輕人有感於低薪問題，尤其，當市場失靈、供需不完全是由市場決定時，公部門帶頭調薪，對年輕人有幫助，由政府帶頭做是適當的。

黃蔭基表示，薪資成長緩慢是全球化現象，主因生產基地在全球移動，高薪資的會往低薪資的地方移動，另外，薪資不完全由市場決定，如一個職務原本薪資為32K時，企業可能會去測試，開價30K，若這時候勞工接受時，則薪資就會往下降。

面對薪資成長緩慢的全球化現象，黃蔭基認為，除公部門的短期調升薪資等措施外，長期還是要朝產業升級、提高產品附加價值著手，如此一來，個人勞動生產力就會提高，企業也就可以提高薪資，這時候政府再搭配稅負優惠，低薪問題就可獲得更完美、更漂亮的解決。

不過，台灣綜合研究院院長吳再益觀察政府的解決低薪5大政策，認為只能算是啟動的火種，若要根治低薪問題，要靠國家經濟的大幅改善。

元大寶華綜合經濟研究院院長梁國源也認為，政府透過行政措施拉高薪資的做法，只是治標不治本。

梁國源指出，要解決低薪問題，要先正視造成低薪的原因。梁國源分析，造成低薪的原因可能有平台經濟興起、全球化浪潮下的數位資訊傳輸，還有工作外包、台灣沒有好的工作被留下來。

梁國源說，當代經濟運作與我們過往習慣的經濟運作模式不一樣，尤其，平台經濟有贏者全拿的特徵，而加入平台經濟者通常沒有社會安全網的保護，呼籲政府不要阻擋平台經濟的發展，同時，也要正視平台經濟製造的不公平問題。

吳再益表示，公部門主動加薪、薪資列為政府採購及頒發獎項的加分項目，以及提高時薪等，這些都只能算是小確幸，主因這些措施雖可拉高民間消費，但仍無法改變我國經濟長年仰賴外貿的情勢，加上這波加薪受惠者仍以中低收入者為主。另外，政府財政政策必須通盤考量，公部門加薪不可能過於頻繁。

吳再益強調，把餅做大，企業賺錢，之後老闆才能慷慨對員工，國人薪資自然而然就會水漲船高，如此才能根治低薪問題。

台灣經濟研究院景氣預測中心副主任邱達生也表示，政府今天推出的短期措施只是治標，甚至可能造成勞工失業，但中期措施則有對症下藥之效。

邱達生以南韓為例指出，南韓總統文在寅上調提高基本薪資，造成南韓近期失業率暴增，甚至有4成企業有裁員的打算，且裁員企業集中於勞力密集產業及中小企業，尤其，台灣中小企業密集程度勝於南韓，呼籲政府在處理最低工資議題時要小心。

邱達生進一步表示，現在國際原物料價格上揚，尤其，油價飆漲，企業處於非常不利的時間點來處理最低工資議題，呼籲政府不要為了保障勞工，最後卻讓勞工面臨失業。

同時，邱達生認為，政府中長期解決低薪問題從改善投資環境著手，讓企業增加對勞工的需求，有對症下藥。

他說，當勞動需求大於供給時，勞工對薪資就有議價權，因此，政府改善投資環境，不僅讓本土企業有投資的動機，且透過法規解禁，讓外商企業感受到台灣友善的投資環境，就可達到增加就業機會、改善薪資的目的。（編輯：楊凱翔）1070514

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