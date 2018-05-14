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富邦金資產衝7兆 殖利率走升重傷未實現利益

發稿時間：2018/05/14 17:08

最新更新：2018/05/14 17:08

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（中央社記者田裕斌台北14日電）富邦金控今天召開線上法人說明會，由於獲利穩定成長，截至3月底富邦金總資產已達新台幣6兆9678億元、年增9.6%，直衝7兆元大關。

不過，令法人意外的是，富邦人壽帳上金融資產未實現利益第1季僅剩6億元，比去年12月的678億元大幅蒸發672億元，淨值也下滑92億元；富邦金表示，第1季美債殖利率大漲，債券部位受到市場評價影響，由於富邦人壽重壓債券部位，未實現利益受到影響。

富邦金今年第1季稅後純益165億元、年增66.5%、每股稅後純益（EPS）1.61元，自結4月稅後純益60.11億元、累計1至4月稅後純益224.64億元，EPS達2.2元，奪回金控獲利王寶座；截至3月底，資產報酬率（ROA）0.95%、股東權益報酬率(ROE)12.87%，都創2016年以來新高。

富邦金旗下獲利來源主要是富邦人壽及台北富邦銀行，占金控獲利比重分別為55%、29.4%；其中，富邦人壽今年第1季稅後純益92.9億元，總保費收入1413億元、年增6%，初年度保費（FYP）則較去年同期略減，且在傳統分期繳商品銷售比重下降下，包括初年度等價保費（FYPE）及新契約價值（VNB）雙雙較去年同期下滑。

截至3月底，富邦人壽總投資資產3兆4669億元，第1季主要加碼國內外債券，加碼金額超過800億元，國內股票則小幅減碼約24億元，海外投資比重達63.1%，避險後投資報酬率3.68%，負債成本約3.7%，出現小幅利差損，不過距離損益兩平點2.69%還有相當差距。

北富銀今年第1季稅後純益49.9億元、年增15%，主要來自淨利息收入成長19.2%，淨手續費收入則在聯貸手續費收入減少、保險商品產品組合改變下，還較去年同期減少8.1%，截至3月底，北富銀逾放比為0.21%，備抵呆帳覆蓋率達627.57%。

富邦金今天也公布富邦人壽截至去年底隱含價值（EV）5243億元、年增13.1%，人壽每股EV約63.2元，金控每股EV則約51.2元；若計入未來20年新契約價值，富邦人壽去年底的精算評估價值（AV）為7762億元，人壽每股AV約93.5元，換算金控每股AV約75.8元。（編輯：蘇志宗）1070514

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