NCC16日討論電信499案 不改善就開罰

（中央社記者潘姿羽台北14日電）國家通訊傳播委員會（NCC）出手整治電信業者499元吃到飽費率案，今天邀中華電信到會陳述意見，並預計16日提委員會議討論，若仍未改善，可能祭出30萬元至300萬元不等罰鍰。



中華電信上周推出499元吃到飽的資費方案，5月9日起至5月15日止，限時7天申辦，上路首日就引發排隊熱潮，其餘電信業者也相繼跟進。不過，引發NCC質疑排隊民眾眾多，中華電信卻未做好配套，因而在11日發文給中華電信，要求改善。



行動寬頻業務管理規則第73條載明，經營者營運不當或服務品質不佳，足以損害使用者權益時，應依主管機關通知限期改善；若未改善，可依電信法63條，處新台幣30萬至300萬元不等的罰鍰，且可連續罰。



NCC副主委翁柏宗表示，要求中華電信到會陳述意見是基於二大原因，第一，NCC已於11日發文給中華電信，指出中華電信推出499方案，但客服、配套的能量不足，導致民眾久候、客訴不斷。



第二，中華電信沒有充分揭露優惠方案與其他方案的差異，如資費1399元跟499元的方案，內容有哪些落差，違約金部分也沒有解釋清楚。



翁柏宗直指，11日發文之後，周末的申辦過程仍然有許多失序之處，顯見中華電信「沒有改善是事實」。



NCC因而依照行政程序，邀中華電信今天到會陳述意見，翁柏宗表示，有詢問中華電信對於客戶暴增的因應、有無足夠容量維持網路速率、如何安排客服人力等細節；他也表示，中華電信目前沒有改善是事實，NCC可以開罰，也可以繼續請他們改善，16日委員會議會進一步討論。（編輯：林沂鋒）1070514