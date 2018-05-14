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政府帶頭加薪 業者籲解決非典型就業

發稿時間：2018/05/14 18:26

最新更新：2018/05/14 18:47

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行政院14日上午召開「我國薪資現況、低薪研究及其對策記者會」，端出公部門主動解決低薪、薪資列入政府採購及頒發獎項之加分項目、鼓勵企業加薪、薪資透明化以及提高時薪等5大行動方案做為解方。中央社製表　107年5月14日行政院14日上午召開「我國薪資現況、低薪研究及其對策記者會」，端出公部門主動解決低薪、薪資列入政府採購及頒發獎項之加分項目、鼓勵企業加薪、薪資透明化以及提高時薪等5大行動方案做為解方。中央社製表　107年5月14日

（中央社記者邱柏勝台北14日電）行政院提出調高基本工資、提高公部門國營事業派遣工月薪等解決低薪對策。人力銀行業者說，關鍵應是解決非典型就業；立委認為須留意雇主是否壓縮人力，及是否造成物價上漲。

行政院長賴清德今天召開解決低薪問題記者會，會中宣布，政院所屬公務機關、國營事業，包括派遣人員的總薪資，提高到月薪新台幣3萬元以上，並建議目前基本工資時薪140元往上調整。

yes123求職網發言人楊宗斌表示，在比價效應與外溢效果帶動下，政府帶頭提高公部門派遣工薪資，有助民間派遣人員的薪資提高。不過目前派遣人員多屬藍領或低階派遣工，薪資水準多為2萬2000元的基本工資，要同步提高到3萬元水準並不容易，但仍應該會比軍公教加薪3%的響應效果更好。

楊宗斌也進一步指出，解決低薪問題的關鍵，應是公部門盡量不要增加派遣人員，並提供目前派遣人員轉正職的機會，方能帶頭解決非典型就業問題。

楊宗斌說，政府若計畫再調高時薪至140元以上，直接受惠的當然就是服務業基層勞工，但要擔憂可能會有資方因此減少雇用時數或人數，或者改採月薪制規避，甚至轉嫁成本給消費者，反而造成產品或服務漲價。

針對行政院今天提出的解決低薪對策，民進黨立委江永昌表示，行政院去年決定今年軍公教加薪3%，希望帶動民間企業跟進；根據1111人力銀行去年12月調查，2018年逾5成企業願調薪，平均調薪幅度3.7%，顯見初具成效。行政院如今再加碼提出調高公部門中月薪低於3萬元派遣工的薪資，應能吸引更多企業跟進。

但江永昌認為，仍須多加留意是否會有雇主壓縮雇用人力，以及加薪會否帶動物價上漲。他表示，薪資上漲成效一定要大於物價上漲，這樣加薪才有意義。（編輯：張良知）1070514

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