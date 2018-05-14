金管會解決低薪 企業員工福利全都露

（中央社記者蔡怡杼台北14日電）金融監督管理委員會表示，為強化企業社會責任，將循序漸進推動上市櫃公司揭露相關員工福利費用，今年採鼓勵方式，明年擬納入公司治理評鑑項目，後年擬進一步要求於年報揭露。



行政院解決低薪推動短期5大政策，包括公部門主動加薪、薪資列入政府採購及頒發獎項的加分項目、鼓勵企業加薪、薪資透明化與提高時薪。在薪資透明化方面，金管會將要求上市櫃公司應將員工平均薪資等資料，納入企業責任報告書（CSR）揭露事項。



金管會表示，為強化上市櫃公司的社會責任，將以漸進方式要求上市櫃公司揭露「非擔任主管職務之員工人數、年度員工福利費用(含中位數、平均數)及與前一年度之差異」 的相關資訊。



今年推動重點為鼓勵上市櫃公司於公開資訊觀測站自願揭露「非擔任主管職務之員工與前一年度之調薪情形」，同時，金管會也著手修訂公司治理實務守則，鼓勵上市櫃公司揭露「非擔任主管職務之員工人數、年度員工福利費用及與前一年度之差異」等資訊。



為強化金融業的企業社會責任，台灣證券交易所於104年3月27日公告增修「上市公司編製與申報企業社會責任報告書作業辦法」，要求金融業揭露非擔任主管職務之員工人數、年度員工平均福利費用及與前一年度之差異。



官員表示，上市櫃公司對基層員工的薪資等資訊，今年先以鼓勵的方式辦理，明年研擬納入公司治理評鑑項目，2020年研擬進一步要求企業於年報中揭露相關資訊。



另外，金管會也表示，已請證交所及櫃買中心研議揭露低薪企業名單，兩機構現正研擬低薪的定義，要讓上市櫃公司正視低薪問題。（編輯：楊凱翔）1070514