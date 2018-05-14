證交所引資腳步 跨至日韓港

（中央社記者田裕斌台北14日電）台灣證券交易所繼4月赴星馬招商引資後，5月腳步跨至香港、日本及韓國，將自15日至18日分別與富邦證券、凱基證券合作，舉辦引資活動。



證交所總經理簡立忠並將順道轉往泰國曼谷，拜訪當地有意來台上市的台商，讓綜效最大化。



證交所表示，將由簡立忠領軍，與富邦證自15日至18日在香港與東京舉辦台灣投資說明會，安排包括光寶科、台達電、宏碁等超過10家上市公司與機構投資人會談，並介紹台灣資本市場近期的優異表現，分從上市、交易、產品及公司治理等面向，說明證交所近期發展策略，向與會的機構投資人，傳達台灣市場與國際接軌的決心。



此外，自16日至17日證交所也同時將參與凱基證券與韓國三星證券(Samsung Securities)合辦的海外投資說明會，包括台光電、為升、胡連、精測參加，除安排與全球機構投資人會談外，證交所副總經理陳麗卿也將說明台灣資本市場的優勢及公司治理藍圖。



證交所表示，繼3月赴日本參加IR Festa、4月赴新加坡舉辦台灣投資說明會及5月的日、港、韓招商引資活動後，接下來將積極安排更多優質公司出訪，運用多元的面向介紹台灣產業前景與優勢及個別公司的競爭力，希望吸引更多海外資金投資台灣，提升資本市場的國際能見度。（編輯：楊凱翔）1070514