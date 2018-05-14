地上權市況回溫 標脫率逾5成近5年新高

（中央社記者邱柏勝台北14日電）被視為「票房毒藥」的國有地設定地上權招標，今年觸底反彈，第一批7宗招標案，最終標脫4宗，標脫率創近5年新高，決標權利金逾新台幣21億元，國產署對今年預算達標充滿信心。



財政部國有財產署3月19日公告7宗國有地招標設定地上權，今天開標，結果標脫4宗，標脫率達57%，創近5年新高，決標權利金總額21億2617萬7406元。



其中，位於台北市中正區紹興北街、屬交通部台灣鐵路管理局與國產署共同持分的國有土地，由新光人壽以17億6801萬518元標下，溢價率0.07%，幾乎是以底價得標。新壽透露，本案購入後全棟擬作為投資用不動產，提高固定收益，預估年化收益率3%以上。



至於高雄市鳳山區兩宗土地，分別以8008萬8000元、2億2010萬元標脫；彰化縣員林市土地，則以5797萬8888元標脫。這次招標設定地上權地租年息率3.5%，其中1%隨申報地價調整，2.5%依簽約當期的申報地價計收。



國產署主任秘書王彩葉表示，這批4宗國有地招標設定地上權，由於部分土地屬於台鐵與國防部，因此逾21億元的決標權利金，扣除付給台鐵、國防部營改基金的部分後，剩下約11億6943萬餘元解繳國庫。



國產署今年擬推出4批地上權招標案，決標權利金預算為20億元，第一批就旗開得勝，已達成逾半目標，國產署官員對於今年預算達標深具信心。



為活化國有土地並充盈國庫，國產署推動國有地設定地上權招標，但近年房市急凍，房價至高點滑落，加上不動產持有稅上揚，導致國有地設定地上權成為票房毒藥，2016年曾創下標脫率僅13%的紀錄。去年市況略有回溫，標脫率回升至26%，今年第一批標脫率逾5成，明顯優於前兩年。官員表示，地上權案件價格較低、使用期間長，因此市場仍有地上權的需求。



此外，公告地價調漲過快導致地租暴漲的問題，也已經透過機制解決，市場對地上權的接受度逐漸提高，且權利金底價貼近市場行情，都是導致國有地設定地上權市況回溫的因素之一。（編輯：蘇志宗）1070514