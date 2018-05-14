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鴻海首季三率年減 匯率和費用因素牽動

發稿時間：2018/05/14 20:37

最新更新：2018/05/14 20:37

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（中央社記者鍾榮峰台北14日電）鴻海第1季毛利率、營益率和淨利率較去年同期下滑，主要是新台幣升值、新客戶新產品導入研發費用增加牽動。鴻海第1季獲利240.81億元，是4年同期低點。

鴻海第1季合併營收1兆285.95億元，較去年第4季1兆7303.88億元減少40.56%，比去年同期9750.44億元成長5.49%。法人指出，鴻海第1季運算類產品有撐，營收創歷年同期新高。

鴻海第1季合併毛利率6.19%，較去年第4季6.1%增加0.09個百分點，較去年同期7.36%減少1.17個百分點。

法人表示，第1季毛利率較去年同期下滑，主要是新台幣兌美元匯率升值影響，今年第1季新台幣匯率約29.4元，去年同期約31.5元。第1季毛利率較去年第4季微增，主要是去年第4季因應iPhone X推出、前置費用上升。

第1季代表本業的合併營業利益246.6億元，合併營益率2.4%，較去年第4季1.87%增加0.52個百分點，比去年同期3.74%減少1.34個百分點。

法人指出，今年第1季合併營益率較去年同期下滑，主要是今年第1季新客戶和新產品導入，研發費用增加，包括手機、電視、網通等領域。第1季營益率較去年第4季微增，主要是少認列部分一次性費用。

鴻海第1季歸屬母公司業主淨利240.81億元，較去年第4季716.58億元減少66.4%，比去年同期281.68億元減少14.51%。鴻海第1季淨利率2.34%，較去年第4季4.14%和去年第1季2.89%減少。第1季每股稅後純益1.39元，略遜於去年第4季EPS 4.14元和去年同期EPS 1.63元。

法人表示，鴻海去年12月將2016年取得夏普C類特別股出售給鴻海員工籌組成立的合夥企業，集團處分利益約新台幣660億元一次性認列，挹注去年第4季業外收益。因此今年第1季獲利較去年第4季明顯下滑。

今年第1季鴻海業外收益雖有約52億元，不過今年第1季研發費用增加，使得單季獲利較去年同期下滑。

法人表示，鴻海第1季獲利是4年來同期低點，預估今年鴻海整體營業費用較去年低一些。

展望第2季，法人預估鴻海第2季業績維持以往季節性表現，預期5月開始進入季節性淡季循環，蘋果iPhone 8系列與iPhone X產品進入生命週期循環尾聲，新舊產品進入交替空窗期，預估鴻海第2季業績較第1季修正個位數百分點，第3季開始為下半年旺季產品出貨準備。（編輯：楊凱翔）1070514

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