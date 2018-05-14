中鼎得標印度天然氣站工程 鄧振中讚：意義重大

（中央社記者廖禹揚台北14日電）中鼎集團近日標得印度阿達尼能源公司的天然氣接收站工程，行政院政委鄧振中表示，此案對推動新南向具相當大意義，而工程會正協助國內業者接洽其他標案，未來將有更多好消息。



印度阿達尼集團台灣合作業務負責人張健庭今天證實，中鼎集團已在4月24日與阿達尼集團旗下阿達尼能源公司（Adani Energy）簽約，將承攬在印度東部奧里薩省（Odisha）達姆拉（Dharmra）港除儲氣槽以外的天然氣接收站工程，合約金額約為2.4億美元。



中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳指出，這是新南向政策推動以來，台灣業者在新南向國家中拿到的最大一筆訂單。



負責督導新南向政策的行政院政務委員鄧振中接受中央社記者訪問表示，中鼎過去在承攬國際上建設天然氣接收站、電廠等工程上表現非常亮眼，這次大案在推動新南向政策上也具有相當大的意義。



鄧振中指出此案對推動新南向的三大意義，首先，中鼎擁有優秀能力，參與印度這類大型工程，有助提升台灣廠商知名度；第二，建設天然氣接收站即使在台灣也並不容易，此案可證明台灣工程業者具有在海外承攬大型工程的能力；第三，建設過程中勢必會需要台灣供應的器材設備，可望帶動後續供應鏈。



鄧振中表示，行政院工程會有五大工程輸出團隊計畫，包括電廠、石化、智慧交通ETC、都會捷運及環保工程等，提供像中鼎這樣的龍頭廠商有關海外標案的諮詢，並有駐地人員協助搶得商機，在廠商設點、爭取標案過程中，也會提供相關協助與補助。



鄧振中說，中鼎在五大工程輸出團隊中算是相當具指標性的廠商，目前也協助業者在接洽其他計畫，相信未來會有更多好消息。（編輯：趙蔚蘭）1070514