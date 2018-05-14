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微軟攜手北市教育局 用科技改寫教育現場

發稿時間：2018/05/14 22:46

最新更新：2018/05/14 22:46

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（中央社記者江明晏台北14日電）強化未來人才數位力，台北市教育局今天攜手微軟加速台灣教育轉型創新，將科技數位元素與十二年國教新課綱融合運用，用科技改寫教育現場，帶動台灣教育轉型創新。

落實數位教育推廣，台北市教育局攜手台灣微軟今天舉辦「台北市國民中小學校長科技領導研習會」，上百位國中小校長齊聚，以「人工智慧與未來教育」為主軸，並將科技數位元素與十二年國教新課綱融合運用，同時完整展現微軟整合數位教育One Microsoft Education，聚焦人工智慧(AI)、混合實境(MR)、科學+科技+工程+藝術+數學教育(STEAM)與智慧資安(Security)。

台北市政府教育局副局長何雅娟表示，數位科技的快速演進正帶動全球產業變革，未來人才將不僅需要懂硬體，更需擁有嫻熟地軟體操作實力。為培育台灣新世代數位人才，台北市教育局與深耕教育領域多年的微軟合作，全面整合軟硬體教育資源，提升校園數位與資訊環境，盼教師能帶領學子運用最新的科技產品，提升數位能力，使台灣教育更具競爭力。

面對數位化浪潮，台灣的國中小校園紛紛引進微軟One Microsoft Education完整數位教育解決方案，針對學生投入、教師增能、優化組織、學習歷程改變等面向，融入情境模擬、遠距交流、互動探索等創新教學模式，協助老師創造出更多樣化的教育內容，提升學生的自主學習動力與創意力。

加入微軟學校計畫的台北市幸安國小，即藉由OneNote數位筆記本，讓學生能依自己的學習進度複習並掌握老師課程資料，與其他同學協同合作，而教師更能依據每位學生的學習表現，提供個人化學習的輔導與回饋，增加師生即時互動和學習歷程記錄。

此外，同為微軟學校計畫的台北市逸仙國小，則透過Microsoft Teams進行知識管理與溝通，利用系統中檔案不會跑版與過期的優勢，同步傳遞校務內部資訊，提升教職員的團隊協同合作成效，優化校務處理流程及效率。

AI世代來臨，如何培養孩子解鎖未來教育，以更創新方式改寫教育現場，將會是至關重要的課題。台灣微軟總經理孫基康表示，微軟持續精進雲端及人工智慧等技術，盼能利用自身的技術、資源與轉型經驗協助各界走向創新改革之路，落實培育台灣AI人才願景。

此外，微軟偕同宏碁、華碩、戴爾等夥伴推出教育機構方案，將以軟硬體資源整合為架構的One Microsoft Education注入其中，並針對人工智慧(AI)、混合實境(MR)、科學+科技+工程+藝術+數學教育(STEAM)與智慧資安(Security)等四大元素，提供教師多元的資源建構創新教材。

舉例而言，PowerPoint融合人工智慧的應用，能進行語音辨識並即時翻譯多國語言；混合實境讓教師能帶領學生透過簡易的RGB鏡頭，在真實世界中體驗3D教學內容；而在程式教育方面，微軟提供MakeCode程式學習平台與Minecraft教育版軟體，讓學生透過遊戲式學習訓練運算思維，同時培養團隊合作與創意激發。（編輯：趙蔚蘭）1070514

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