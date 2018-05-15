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美股連8紅 台股蓄勢挑戰11000點

發稿時間：2018/05/15 07:46

最新更新：2018/05/15 08:06

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法人表示，台股短線挑戰11000點大關，要看鴻海股價是否續揚，台積電和大立光是否續助攻，被動元件是否持續強勢表態也是重點。（中央社檔案照片）法人表示，台股短線挑戰11000點大關，要看鴻海股價是否續揚，台積電和大立光是否續助攻，被動元件是否持續強勢表態也是重點。（中央社檔案照片）

（中央社記者鍾榮峰台北15日電）美股收高，台股14日大漲93點。法人表示，台股短線挑戰11000點大關，要看鴻海股價是否續揚，台積電和大立光是否續助攻，被動元件是否持續強勢表態也是重點。

美股14日收高，道瓊工業指數一連8個交易日以紅盤作收。投資人對美國總統川普在貿易爭端中向中國大陸展現和解態度，感到鼓舞。

道瓊指數上揚68.24點或0.27%，收在24899.41點。標準普爾指數小漲2.41點或0.09%，收2730.13點。科技股那斯達克指數漲8.43點或0.11%，收7411.32點。

台股加權股價指數14日終場上漲93.41點、漲幅0.86%，加權股價指數收在10952.39點，成交值新台幣1435.28億元。三大法人外資及陸資買超、投信賣超、自營商買超，合計買超96.11億元，其中外資及陸資買超85.76億元。

法人表示，台股短線有機會挑戰11000點大關，是否繼續上攻，要看鴻海股價能否持續受惠現金減資效應續揚、蘋概股包括台積電和大立光是否繼續助攻，以及被動元件族群是否持續強勢表態。

明晟（MSCI）指數編纂公司今天公布成分股半年度調整，台股在全球標準型指數新增華新科一檔，剔除亞太電信一檔；在全球小型指數新增亞太電信等10檔，剔除朋程等15檔。相關調整預計5月31日收盤後生效。

在現金減資2成加持下，鴻海14日開盤以每股90.4元直接突破季線，漲幅超過6.3%，不過獲利賣壓湧出，90元大關得而復失，最後以89元收盤，漲4.7%，成交量擴增到近12.8萬張。

行政院副院長施俊吉14日喊出基本工資時薪下個目標很可能是新台幣150元。工商團體14日表示，服務業薪資水平沒有政府講的那麼低，籲政府尊重市場機制，消除對立，企業就會加薪。（編輯：張均懋）1070515

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