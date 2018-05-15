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A股入摩倒數計時 藍籌股受惠最大

發稿時間：2018/05/15 08:47

最新更新：2018/05/15 08:47

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（中央社記者田裕斌台北15日電）中國大陸A股即將在6月1日納入MSCI新興市場指數，投信表示，大型藍籌股優先受惠，且超過5成獲得納入的個股市值超過人民幣500億元。

日盛投信表示，首批將有235檔A股成為MSCI新興市場指數的成份股，納入的第一步訂於6月1日實施，比例為2.5%，並在9月3日提高至5%，A股納入標的也有望成為短期內投資者持續關注的熱點，

日盛中國戰略A股基金經理人黃上修表示，納入MSCI新興市場指數的個股，行業主要以金融、消費為主體，規模上多為大型藍籌股，超過5成的股票市值大於人民幣500億元，包括大消費、大金融、大藍籌的價值股值得持續關注。

黃上修指出，北向資金3月以來持續流入A股，今年4月日均流入人民幣23億元創高，5月日均流入也有人民幣17億元，遠高於去年日均流入人民幣9億元的水準。

黃上修分析，在精準扶貧推動下，會增加對大眾消費品的龐大需求，提高個人稅的起徵點將會增加居民的可支配收入，進而直接增加消費，隨著房地產調控的推進，房價對居民消費的占比將會變小，間接增加可消費支出，三大因素支持消費已成經濟增長中堅力量；若從消費品項來看，醫療保健、交通通信、家庭用品為消費升級的重點產業。（編輯：郭萍英）1070515

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