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499吃到飽不延期 市場預料低價競爭難退場

發稿時間：2018/05/15 08:54

最新更新：2018/05/15 08:54

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（中央社記者江明晏台北15日電）499吃到飽方案限時7天擴大全民申辦，今天是申辦最終日，電信三雄均定調短期促銷，表態不延期，只求平順落幕。不過，市場預料，競爭態勢持續，低價吃到飽未來恐難真的退場。

電信三雄推出499吃到飽擴大全民方案，為期7天的短期促銷，期限至今天截止，但因為各大電信門市難以消化申辦人潮，電信三雄宣布用戶今天以前到網路數位門市登記，後續再完成相關手續即可。

但需繳交違約金用戶仍得在今天親臨門市辦理，業者認為，此措施不算延期。

中華電信昨天在官網宣布，為節省客戶等候時間，新申請、攜碼、3G轉4G客戶，今天以前於網路申請成功後，申請單狀態為「待來店辦理」，可至31日以前營業時間內至指定門市，核證及取卡以完成網路申請流程。

台灣大哥大表示，新申辦、攜碼及符合續約用戶在網路門市完成登記，就視同預約，後續一定會完成相關程序。

遠傳電信表示，499元吃到飽方案在數位門市線上申請完成後，就算完成新方案的申辦，後續會直接由快遞來進行收件跟寄卡程序，用戶不用親自到門市一趟。

電信三雄均表態不延期，但未來也不排除再推短期優惠方案，台灣電信市場競爭激烈，4G資費戰更是從開台之初打到現在，每回都越殺越低。市場認為，即使這次499短期促銷方案不延期，在消費者預期心理和競爭態勢下，低價吃到飽很難真的退出市場。

499吃到飽引發台灣電信史上空前的搶辦熱潮，衍生的亂象也遭到各界批評，更被網友喻為「499之亂」。電信業者力拚今天順利落幕，中華電信表示，已安排把量能拉到最大，不管是數位門市、臨櫃門市，「能調動的人力都會出來支援」。

遠傳電信則表示，門市已有做人力調配及增加，並且符合勞動法令，會消化當日門市來客；台灣大哥大擴大全省門市人力的彈性調度，盡量滿足客戶需求。（編輯：楊玫寧）1070515

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