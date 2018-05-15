鴻海首季獲利為4年來同期低點 早盤走跌

（中央社記者鍾榮峰台北15日電）鴻海第1季獲利來到4年來同期低點，單季毛利率、營益率、淨利率即三率都比去年同期下滑。鴻海股價今天早盤走跌，最低來到新台幣87.6元，跌1.57%。



鴻海第1季歸屬母公司業主淨利240.81億元，較去年第4季減少66.4%，比去年同期281.68億元減少14.51%。



鴻海第1季淨利率2.34%，較去年第4季4.14%和去年第1季2.89%減少。第1季每股稅後純益1.39元，略遜於去年第4季4.14元和去年同期的1.63元。



法人表示，鴻海去年12月將2016年取得夏普C類特別股出售給鴻海員工籌組成立的合夥企業，集團處分利益約新台幣660億元一次性認列，挹注去年第4季業外收益。



此外，今年第1季鴻海業外收益雖有約52億元，不過研發費用增加，使得單季獲利較去年同期下滑。



法人表示，鴻海第1季獲利是4年來同期低點.



鴻海第1季合併毛利率6.19%，第1季合併營益率2.4%，也較去年同期下滑，主要是受到新台幣匯率升值、以及今年第1季研發費用增加等因素影響。



展望第2季，法人預估鴻海第2季業績維持以往季節性表現，較第1季修正個位數百分點，第3季開始為下半年旺季產品出貨準備。 (編輯：陳永昌)1070515