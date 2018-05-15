/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 中華電信 鴻海 國巨 安室奈美惠
> rss

鴻海首季獲利為4年來同期低點 早盤走跌

發稿時間：2018/05/15 09:28

最新更新：2018/05/15 09:28

字級： 字級縮小 字級放大

轉寄
列印

（中央社記者鍾榮峰台北15日電）鴻海第1季獲利來到4年來同期低點，單季毛利率、營益率、淨利率即三率都比去年同期下滑。鴻海股價今天早盤走跌，最低來到新台幣87.6元，跌1.57%。

鴻海第1季歸屬母公司業主淨利240.81億元，較去年第4季減少66.4%，比去年同期281.68億元減少14.51%。

鴻海第1季淨利率2.34%，較去年第4季4.14%和去年第1季2.89%減少。第1季每股稅後純益1.39元，略遜於去年第4季4.14元和去年同期的1.63元。

法人表示，鴻海去年12月將2016年取得夏普C類特別股出售給鴻海員工籌組成立的合夥企業，集團處分利益約新台幣660億元一次性認列，挹注去年第4季業外收益。

此外，今年第1季鴻海業外收益雖有約52億元，不過研發費用增加，使得單季獲利較去年同期下滑。

法人表示，鴻海第1季獲利是4年來同期低點.

鴻海第1季合併毛利率6.19%，第1季合併營益率2.4%，也較去年同期下滑，主要是受到新台幣匯率升值、以及今年第1季研發費用增加等因素影響。

展望第2季，法人預估鴻海第2季業績維持以往季節性表現，較第1季修正個位數百分點，第3季開始為下半年旺季產品出貨準備。 (編輯：陳永昌)1070515

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
回顧孫越精彩人生

回顧孫越精彩人生

一週重要新聞影像回顧（0506-0512）

一週重要新聞影像回顧（0506-0512）

兩韓峰會歷史性一刻

兩韓峰會歷史性一刻

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
回顧孫越精彩人生
回顧孫越精彩人生
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版
iPhone

iPhone
Android

Android
iPad

iPad
日文電腦

日文電腦
Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP