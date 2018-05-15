國巨禾伸堂分盤交易續漲 國巨逼近千元新天價

（中央社記者鍾榮峰台北15日電）被動元件大廠國巨和禾伸堂今天起雖遭處置交易，漲勢依舊驚人。國巨早盤一度逼近漲停千元大關，續創新天價。禾伸堂也來到17年來波段高點。



台灣證券交易所14日公告，國巨和禾伸堂由於近期漲幅過大，連續3個交易日遭列注意股，自今天起至28日遭處置交易，每5分鐘人工撮合一次。



無畏遭分盤交易，國巨早盤漲勢驚人，一度衝上新台幣995元，大漲8.9%，逼近漲停價1000元大關，再創歷史新天價。隨後漲幅收斂，來到970元，漲6.2%。



禾伸堂早盤最高來到252.5元，漲6.5%，續創2001年4月下旬以來波段高點。



除了國巨和禾伸堂之外，被動元件族群已有包括華新科、信昌電遭分盤交易處分，大毅也連續4個交易日列為注意股票。其中華新科早盤衝破300元大關，最高來到301元，漲5.8%，創2000年4月中旬以來波段高點。



國巨、禾伸堂和華新科深耕積層陶瓷電容（MLCC）產品。觀察市況，日本廠商村田製作所（Murata）、TDK等大廠朝向高毛利高單價車用電子領域發展，一般消費型MLCC產品市場供應缺口未減，MLCC交期平均高於4個月以上。



從產能擴充來看，目前MLCC台廠擴產幅度大約在10%到15%左右，擴產相對有紀律，避免2010年到2015年期間競相擴產出貨、產值卻不增反減的困境。



MLCC缺貨主要是市場應用需求大增。從智慧型手機來看，以往平均單支手機只需要用到700顆MLCC，現在平均增加到1100顆左右；此外電動車成長帶動MLCC需求，平均每台需要1萬顆到1.5萬顆MLCC，相較傳統內燃機汽車平均3700顆到3800顆要多。



此外，4K電視也提升對MLCC的需求量；虛擬貨幣挖礦機的高階繪圖處理器、周邊IC和現場可編程邏輯閘陣列（FPGA）對MLCC需求也大增。未來5G基地台對MLCC需求也會增加。（編輯：林興盟）1070515