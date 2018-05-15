科學園區不再限工業 新創產業可進駐

（中央社記者蘇龍麒台北15日電）立法院會今天三讀修正通過「科學園區設置管理條例」，名稱部分刪除「工業」兩字，讓過去以工業為主的科學園區，未來也可以開放新創產業進駐。



「科學園區設置管理條例」原名為「科學工業園區設置管理條例」，根據三讀通過的法案名稱，刪除「工業」兩個字，並放寬進駐組織類型，以利引進多元類型的創新研發事業。



根據三讀修正通過的條文，也鬆綁了育成期限，放寬新創事業育成中心不得超過3年的期限的規定，以鼓勵新創進駐並保有管理彈性。



對於承租科學園區用地，積欠租金總額超過四個月租額者，管理局得終止租約，收回租地，另外也規定園區內不合使用目的的廠房及建築物，給予二年的改善期，若仍未改善將可強制拍賣。



此外，根據三讀修正通過的條文規定，科技部為園區發展所需，得商請各級主管教育行政機關，設立實驗中小學（含幼兒園）及雙語部或雙語學校，雙語部或雙語學校的教師任用資格及學生入學資格，由教育部會同科技部定之。



此外，立法院教育及文化委員會初審時，採納了民進黨立委張廖萬堅的修正動議，規定園區得劃定一部分地區做為社區，並由管理局配合園區建設進度開發，這些社區用地，除了供公共設施及其必要的配合設施外，得配售給園區內被徵收土地或房屋的原所有權人，供興建住宅使用。相關條文上午也順利二讀、三讀。



張廖萬堅告訴中央社記者，新竹科學園區有部分住戶被納入科學園區，原本承諾要配售，但因為相關法規修正後，這項承諾無法兌現，居民經過長期陳情，這次修法納入科學園區設置管理條例中規定，解決相關問題。（編輯：溫貴香）1070515