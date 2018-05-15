/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 中華電信 鴻海 國巨 安室奈美惠
> rss

科學園區不再限工業 新創產業可進駐

發稿時間：2018/05/15 10:20

最新更新：2018/05/15 10:20

字級： 字級縮小 字級放大

轉寄
列印

（中央社記者蘇龍麒台北15日電）立法院會今天三讀修正通過「科學園區設置管理條例」，名稱部分刪除「工業」兩字，讓過去以工業為主的科學園區，未來也可以開放新創產業進駐。

「科學園區設置管理條例」原名為「科學工業園區設置管理條例」，根據三讀通過的法案名稱，刪除「工業」兩個字，並放寬進駐組織類型，以利引進多元類型的創新研發事業。

根據三讀修正通過的條文，也鬆綁了育成期限，放寬新創事業育成中心不得超過3年的期限的規定，以鼓勵新創進駐並保有管理彈性。

對於承租科學園區用地，積欠租金總額超過四個月租額者，管理局得終止租約，收回租地，另外也規定園區內不合使用目的的廠房及建築物，給予二年的改善期，若仍未改善將可強制拍賣。

此外，根據三讀修正通過的條文規定，科技部為園區發展所需，得商請各級主管教育行政機關，設立實驗中小學（含幼兒園）及雙語部或雙語學校，雙語部或雙語學校的教師任用資格及學生入學資格，由教育部會同科技部定之。

此外，立法院教育及文化委員會初審時，採納了民進黨立委張廖萬堅的修正動議，規定園區得劃定一部分地區做為社區，並由管理局配合園區建設進度開發，這些社區用地，除了供公共設施及其必要的配合設施外，得配售給園區內被徵收土地或房屋的原所有權人，供興建住宅使用。相關條文上午也順利二讀、三讀。

張廖萬堅告訴中央社記者，新竹科學園區有部分住戶被納入科學園區，原本承諾要配售，但因為相關法規修正後，這項承諾無法兌現，居民經過長期陳情，這次修法納入科學園區設置管理條例中規定，解決相關問題。（編輯：溫貴香）1070515

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他財經新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
回顧孫越精彩人生

回顧孫越精彩人生

一週重要新聞影像回顧（0506-0512）

一週重要新聞影像回顧（0506-0512）

兩韓峰會歷史性一刻

兩韓峰會歷史性一刻

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
回顧孫越精彩人生
回顧孫越精彩人生
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版
iPhone

iPhone
Android

Android
iPad

iPad
日文電腦

日文電腦
Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP