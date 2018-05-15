MSCI台股權重雙降 翻黑力守10900點

（中央社記者鍾榮峰台北15日電）MSCI台股權重雙降，儘管被動元件大廠大漲，台股面對11000點仍近關情怯翻黑，力守10900點關卡。法人表示，大盤短線不建議追加，或可拉回逢低承接。



明晟（MSCI）指數編纂公司今天公布半年度調整結果，因中國A股入摩排擠資金，台股在全球新興市場指數、亞洲除日本指數權重各明顯調降0.21、0.25個百分點。



受MSCI台股權重雙降影響，台股今天面對11000點關卡「近關情怯」，早盤紅翻黑，最低來到10905點，守穩10900點關卡之上。



到10時22分，台股加權指數來到10916.45點，下跌35.94點，跌幅0.33%，成交值新台幣717.9億元。電子股盤中跌0.35%，金融股小跌0.02%。



主要電子權值股休息整理，台積電盤中來到231.5元，跌0.6%，鴻海來到87元，跌2.2%，股王大立光來到4165元，跌0.9%。聯發科盤中守平盤320元。



金控股國泰金、中信金在平盤下整理。



被動元件大廠國巨和禾伸堂今天起雖遭分盤交易，不過漲勢驚人。國巨早盤一度衝上995元，大漲8.9%，逼近漲停價1000元大關，再創歷史新天價。隨後漲幅收斂，來到985元，漲7.8%。



禾伸堂早盤一度來到252.5元，漲6.5%，續創2001年4月下旬以來波段高點。



明晟（MSCI）指數編纂公司今天也公布成分股半年度調整，其中台股在全球標準型指數新增華新科1檔。華新科早盤衝破300元大關，來到301元，漲5.8%，創2000年4月中旬以來波段高點。



國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，台股盤中受到明晟（MSCI）指數台股權重雙降影響、加上權值股休息，大盤漲多拉回，預估今天量能在1500億元左右。



展望台股後市，簡伯儀表示，大盤走勢在最近兩個高點形成的下降趨勢線面臨反壓，未回補14日缺口，未來上漲可期，不過短線不建議追加，或可拉回逢低承接。（編輯：楊玫寧）1070515