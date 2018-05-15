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上市櫃公司若平均薪資偏低 金管會擬公布

發稿時間：2018/05/15 11:02

最新更新：2018/05/15 11:02

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（中央社記者蔡怡杼台北15日電）金融監督管理委員會表示，上市、櫃公司106年員工福利費用逾新台幣1.51兆元，年增率5.15%，另外，金管會也請證交所及櫃買中心研議公布「平均薪資費用」偏低的公司名單。

金管會16日將赴立法院財政委員會就「政府全力解決低薪問題，金融監督管理委員會相關因應施政作為」進行專題報告。

金管會在書面報告指出，截至106年底，金融業從業人數已達51.55萬人，平均約每22名就業人口就有1名為金融從業人員。依據行政院主計總處統計，106年度金融服務業每月平均薪資為8萬6294元，為全國平均薪資4萬9989元的1.73倍，對提升台灣全體薪資水準有很大助益。

至於在上市、櫃公司方面，依據台灣證券交易所及證券櫃檯買賣中心統計，上市、櫃公司106年度員工福利費用，包含薪資費用、勞健保費用及退休金費用等為1兆5119億元，較105年度增加約741億元，增加比率為5.15%。

金管會表示，為鼓勵上市、櫃公司合理調整員工薪資報酬，將公司獲利適度回饋給員工，以善盡企業社會責任，金管會持續透過強化上市、 櫃公司薪資資訊揭露等方式推動。

在推動策略及具體措施上，現行已要求金融業揭露基層員工薪資或調薪狀況，同時，透過溝通宣導，加深金融業者價值觀念，以及透過表揚機制，鼓勵金融業者持續進步。

至於上市、櫃公司方面，現行已要求上市、櫃公司充分揭露員工福利費用及福利措施、並鼓勵上市、櫃公司揭露員工薪酬調整情形等資訊，另外，編製及推廣「台灣高薪100指數」及「薪酬指數」以及將公司治理評鑑納入相關指標及推廣公司治理指數。

同時，金管會正研議公布上市、櫃公司「平均薪資費用」偏低，且與其經營績效顯不相當的公司名單。

金管會表示，已請證交所及櫃買中心研議，於每年度公布國內上市、櫃公司「平均薪資費用」偏低，且與其經營績效顯不相當的公司名單，進一步引導上市、櫃公司適當合理調整員工薪資報酬、將獲利回饋員工及善盡企業社會責任。(編輯：陳永昌)1070515

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