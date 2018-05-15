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MSCI調升20檔個股權重 華新科升最多

發稿時間：2018/05/15 11:30

最新更新：2018/05/15 11:30

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（中央社記者吳家豪台北15日電）明晟（MSCI）指數編纂公司今天公布季度調整結果，台灣個股共20檔調升權重；其中，華新科調升幅度最多，升幅約0.433個百分點。調整後權重將於5月31日收盤生效。

根據摩根投信的資料，本次MSCI半年度調整，台股共20檔調升權重，包括華新科調升約0.433個百分點、台化調升約0.325個百分點、鴻海調升約0.269個百分點、台塑調升約0.142個百分點、南亞調升約0.142個百分點、台達電調升約0.058個百分點、第一金調升約0.049個百分點、合庫金調升約0.043個百分點、彰銀調升約0.035個百分點、台泥調升約0.033個百分點。

其他調升權重的台灣個股為台灣高鐵調升約0.031個百分點、億豐調升約0.016個百分點、穩懋調升約0.015個百分點、力成調升約0.012個百分點、福懋調升約0.012個百分點、潤泰全調升約0.012個百分點、緯創調升約0.011個百分點、巨大調升約0.011個百分點、群光調升約0.010個百分點、長榮海調升約0.001個百分點。

在本次MSCI調整，台灣個股共13檔調降權重，依序為亞太電信調降約0.099個百分點、台塑化調降約0.078個百分點、佳格調降約0.064個百分點、中租-KY調降約0.050個百分點、聯發科調降約0.044個百分點、亞泥調降約0.036個百分點。

其他調降權重的台灣個股包括亞德客-KY調降約0.031個百分點、日月光投控調降約0.023個百分點、開發金調降約0.014個百分點、台新金調降約0.012個百分點、和碩調降約0.012個百分點、旺宏調降約0.007個百分點、華航調降約0.002個百分點。

MSCI每年2月、5月、8月及11月執行指數定期審核與調整，最新半年度調整結果將於5月31日收盤後生效。（編輯：張均懋）1070515

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