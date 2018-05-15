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499吃到飽最終日 繳違約金需親臨門市

發稿時間：2018/05/15 11:57

最新更新：2018/05/15 11:57

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（中央社記者江明晏台北15日電）499吃到飽今天為申辦最終日，電信三雄祭出數位門市紓解部分人潮，但有合約在身用戶，因需解約繳納違約金還是得親臨門市辦理，業者表示，今晚會盡全力完成申辦。

中華電信、遠傳電信和台灣大哥大等三大電信業者推出499元吃到飽擴大全民方案，為期7天的短期促銷，期限至今天截止，但因為各大電信門市難以消化申辦人潮，電信三雄昨晚宣布用戶今天前到網路數位門市登記，後續再完成相關手續，但有合約在身的消費者，因需解約繳納違約金，無法在網路數位門市登記，還是得親自前往門市辦理。

中華電信今天臨時召開記者會，中華電行銷處副總經理林文智表示，499元吃到飽方案熱烈，但強調「方案截止日期是今天」，這幾天門市因應分流措施確實有發揮一些效果，讓客戶到門市來比較能快速完成辦理。

林文智也強調，今天營業時間結束之前，客戶到門市辦理，中華電會盡全力來完成申辦，但具體時間牽涉到各門市規定與人流，難以明確規定。

中華電信昨天在官網宣布，為節省客戶等候時間，新申請、攜碼、3G轉4G客戶，今天以前於網路申請成功後，申請單狀態為「待來店辦理」，可至31日以前營業時間內至指定門市，核證及取卡以完成網路申請流程。

台灣大哥大也宣布，今天新申辦、攜碼以及符合續約資格者，只要在今天午夜12時前，在網路門市上完成申請手續，即視同完成申辦程序，後續再完成相關手續即可。

有關數位門市的部分，林文智表示，因考量客戶要到同業辦理攜碼(NP)或領取SIM卡，讓客戶取件時間可以比較寬裕，只有這個部分有差異，在數位門市同業處理機制類似，無約客戶到數位門市辦理都可以直接完成，新舊客戶無差別。

有網友質疑線上申請無法有效舒緩實體門市人潮，林文智坦言，確實各個面向每個客戶都有差異，不管是數位門市或實體門市相關機制，都會有相對安排，後續要調整精進，會做處理與因應。

499元吃到飽引爆空前的申辦潮，針對達到多少用戶申辦量，林文智說，「非常熱烈」，這幾天都在盡全力做好，有一定的量，但具體數字多少，他認為不是主要關心的重點，最重要是把客戶服務做到最好。

針對員工超時工作，台北市勞動局昨天開罰中華電，對此，林文智回應，中華電絕對重視與保障員工權益，這幾天大幅度調動人力，非常關心員工上班跟下班時間，如果需要做相對應的交通方式，我們都有積極在處理。

至於後續是否還有類似促案推出，林文智重申，「市場是動態，會密切留意變動。」（編輯：郭萍英）1070515

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