520行情帶旺 上市櫃生技指數漲幅雙料冠軍

（中央社記者韓婷婷台北15日電）520行情持續延燒，今天盤面除了當紅炸子雞被動元件外，被視為政策指標的生技股同樣扮演撐盤要角，包括上市及上櫃生技指數盤中漲幅都一度超過1%，漲幅分居上市櫃類股冠軍。



台股進入財報週，生技類股在保瑞、中裕、益安等季報亮眼股領軍帶動下，類股表現相對強勢，早盤包括上市及上櫃生技指數漲幅一度雙雙超越1%，但在明晟（MSCI）指數編纂公司半年度調整結果出爐，台股權重雙降，A股入摩排擠效應下，指數快速下壓，生技類股也受到拖累，漲幅收斂到1%以下。



新列入MSCI明晟指數全球小一型指數的泰福-KY則獲得買盤青睞 ，股價開高震盪走高，早盤最高來到新台幣121.5元，漲幅為6.58%，技術面多頭排列格局不變。



保瑞第1季營收為2.38億元，年增232.16%，稅後盈餘3946萬元，年增率1217%，每股稅後純益（EPS）1.56元，單季賺超過去年全年的0.56元。財報的優異表現激勵保瑞今天直接以跳空漲停價128元開盤，漲停委買張數為442張，飆上第2根漲停板，成為生醫股盤面最搶眼多頭指標個股。



市場看好，保瑞今年以1850萬美元完成收購美國Nasdaq上市公司Impax旗下益邦製藥100%股權後，承接原先美國Impax的訂單，立即躍升為全台產能前五大的口服製劑藥廠，未來可望拚銷美最大學名藥代工廠。



生技類股在前2年進入長期冷凍庫後，今年以來人氣快速竄升，配合櫃買中心及交易所積極推出的業績發表會，炒熱人氣，本週將有特殊劑型開發及新藥開發的生技藥廠東洋；布局數位醫療相關產品的醫療用工業電腦的醫揚；以及專精於孕前、產前及新生兒各項基因檢測與醫療檢測的慧智基因三家生技公司參與業績發表會。



生技醫療產業是櫃買市場的重要特色產業，根據櫃買中心統計，目前台灣生技醫療類於櫃買市場掛牌計有140家（上櫃83家、興櫃57家），佔整體國內資本市場生技醫療類股的8成以上，截至今年4月底為止，生技醫療類上櫃公司總市值一舉突破6000億元大關，佔上櫃公司總市值約18%。（編輯：林孟汝）1070515