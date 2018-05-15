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台彩端午加碼5億 大樂透40個100萬

發稿時間：2018/05/15 12:16

最新更新：2018/05/15 12:16

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（中央社記者田裕斌台北15日電）台灣彩券今天宣布端午加碼活動，包括威力彩、大樂透、賓果賓果都在加碼之列，總加碼金額達新台幣5億元，其中，大樂透將送出40個100萬元獎項。

台彩表示，端午加碼由威力彩率先登場，21日頭彩加碼2億元，大樂透則自6月15日起連續4期加碼序號抽獎，加碼期間保證送出40個100萬元及4萬個2000元，每5分鐘開獎一次的「BINGO BINGO賓果賓果」自6月8日起連續加碼16天。

台彩統計，威力彩近4年平均1年約開出4次頭獎，但今年財神爺特別眷顧台灣民眾，統計至5月15日止，短短不到半年，就已開出3次頭獎。

大樂透加碼則沿用去年中秋加碼序號抽獎方式，保證送出40個100萬元及4萬個2000元獎項，自6月15日至6月26日開獎的任1期大樂透，每注皆可獲得1組10位數字的抽獎序號，參加當期「大樂透」加碼抽獎活動，當每期銷售截止後，電腦亂數系統將自該期所有有效的抽獎序號中隨機抽出10組100萬獎項中獎序號，以及1萬組2000元獎項中獎序號，對中就可獨得獎金。

台彩透露，去年幸運獲得大樂透序號抽獎百萬獎項的幸運兒中，有將近8成都是使用電腦選號，民眾不妨在端午加碼時，參考中獎幸運兒的買法，不僅有機會對中上億頭獎，更有機會對中加碼獎項。(編輯：陳永昌)1070515

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