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台灣經濟研究風氣低迷 呂桔誠抓病灶

發稿時間：2018/05/15 12:27

最新更新：2018/05/15 13:09

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台灣金控暨台銀董事長呂桔誠（右1）感嘆，現在年輕人偏向可以立即獲益，甚至比較容易可以得到好報酬的工作，使得台灣當前經濟研究風氣低迷。圖左為總統府資政陳博志。中央社記者蔡怡杼攝　107年5月15日台灣金控暨台銀董事長呂桔誠（右1）感嘆，現在年輕人偏向可以立即獲益，甚至比較容易可以得到好報酬的工作，使得台灣當前經濟研究風氣低迷。圖左為總統府資政陳博志。中央社記者蔡怡杼攝　107年5月15日

（中央社記者蔡怡杼台北15日電）台銀今天舉辦論文頒獎典禮，台灣金控暨台銀董事長呂桔誠感嘆，現在年輕人偏向可以立即獲益，甚至比較容易可以得到好報酬的工作，使得台灣當前經濟研究風氣低迷。

台灣銀行今天舉辦「台灣銀行經濟金融論文獎2018頒獎典禮」，呂桔誠表示，台灣銀行成立迄今已118年，台銀跨越不同時代，在這過程中與台灣經濟金融一起發展，也在這過程中奠下經濟研究的基礎。

呂桔誠指出，當前台灣的經濟研究風氣稍微低迷，因為年輕人偏向可以立即獲益，甚至比較容易可以得到好報酬的工作，因此，台銀需要再一次為台灣的研究，特別是經濟金融領域的研究注入能量，就是在這樣的發想之下，台灣銀行決定要舉辦這次的頒獎典禮。

同時，呂桔誠感謝在總統府資政陳博志的領導下，台銀本次論文賞的評審委員都是台灣經濟研究的佼佼者、領導者，這些領導者讓台銀本次論文賞能夠獲得很好的評等，並打下厚實的基礎。

呂桔誠強調，當然一件對的事情，不能只做一次，如果只做一次就結束，就像煙花般，因此，在今天的頒獎典禮之後，新一屆論文賞即日起開始徵稿。

陳博志則勉勵今天得獎的學子，得獎後不僅要對自己更有信心，且對社會、世界都要更有責任感，為社會承擔、做更多的事情。（編輯：郭萍英）1070515

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