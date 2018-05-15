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新北核安委員會：核二廠2號機不可冒然起動

發稿時間：2018/05/15 12:44

最新更新：2018/05/15 12:44

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（中央社記者林長順新北15日電）核二廠2號機再轉審查案，原能會預計6月初完成審查。新北市核能安全監督委員會今天說，「沒有核安，就沒有核電」，請原能會善盡監督及把關之責，不要冒然起動核二廠2號機。

核二廠2號機3月21日反應爐重起，27日進行併聯，28日發生反應爐急停事件。行政院原子能委員會主委謝曉星5月10日在立法院備詢時說明，急停肇因差不多找到了，至於改善措施及強化安全還有3、40個問題有待釐清，不排除還會去現勘，原能會預計6月初會提出報告，「原則上政策還是要朝繼續起用的方向」。

新北市核能安全監督委員會表示，委員會3月20日召開107年第1次會議時，即請台電公司就核二廠2號機重起案進行專案報告，強調核二廠2號機機組老舊，停機逾600天，要求核安不容許風險、安全第一、重視安全，豈知重起不到8天，即發生反應爐急停事件，雖未造成輻射外洩，但也屬核安事件，引起民眾極度疑慮。

另外，核安委員會質疑，急停後再次發現應改善措施及強化安全尚有3、40個問題，那當初審核時，為何沒有落實辦理各項審查工作，而這次急停後，預計6月又急著要朝繼續起用的方向進行。

核安委員會主任委員李四川強調，「沒有核安，就沒有核電」，重起核二廠2號機雖可暫時紓解電量供應上的燃眉之急，但市民安全永遠擺在第一，請台電公司及相關單位應真正重視核能安全，公布肇因調查報告，及審核重起的過程。

同時，李四川請原能會應盡監督及把關之責，不要冒然起動核二廠2號機。（編輯：梁君棣）1070515

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