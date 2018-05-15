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107年度學生團保 65歲以上僅限保障意外事故

發稿時間：2018/05/15 13:15

最新更新：2018/05/15 13:15

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（中央社記者田裕斌台北15日電）國泰金控旗下國泰人壽今天表示，承接民國107學年度全國高中職以下學生團體保險，持續保障320萬名學生，但65足歲以上被保險人保障範圍限意外事故且保費需全額自負。

國壽表示，近2年學保條款修訂，納入更多公平合理原則，學保整體環境逐步朝正向發展，且因教育部國民及學前教育署、金融監督管理委員會保險局、壽險公會及學界積極規劃「學保條例草案」，採取「政府負擔盈虧」精神，並爭取儘早排入立法院議程，預計最快108學年度實施。

國壽說，肯定主管機關及社會各界對學保永續經營付出的心力與建言，在立法過渡期間，全力支持學保業務，再次參與107學年度學保招標案並順利得標，持續提供學保各項服務。

依教育部107學年度「學生團體保險」保單條款，主要保障內容涵蓋疾病或意外身故保障、失能給付、住院醫療保險金、傷害門診保險金、專案補助重大手術保險金（限免繳保費學生）、燒燙傷及須重建手術保險金、集體中毒慰問金等多重保障。

國壽分析，107學年度保單條款與106學年度主要差異包括65足歲以上被保險人，保障範圍限意外事故且保費需全額自負；「住院醫療保險金」及「傷害門診保險金」醫療費用，達新台幣500元以上者全額給付，未達500元不給付。

此外，教育部考量弱勢家庭經濟負荷，針對低收入戶、中低收入戶未達500元部分，仍由教育部訂定計畫編列預算補助，並由國壽代給付。（編輯：李明宗）1050515

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