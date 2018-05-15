保險法立院三讀 提高罰鍰強化市場紀律

（中央社記者范正祥台北15日電）立法院院會今天三讀通過修正保險法部分條文，未經主管機關核准經營保險業務，應勒令停業，罰鍰額度上限由現行新台幣1500萬元提高至3000萬元，強化市場紀律。



三讀通過的重點內容包括：未領有執業證照經營或執行保險代理人、經紀人、公證人業務，罰鍰額度上限由現行450萬元提高至900萬元；保險業與未領有執業證照經營或執行保險代理人、經紀人、公證人業務者業務往來，罰鍰額度上限由現行450萬元提高至1500萬元。



另外，保險業拒絕檢查、隱匿或毀損有關業務或財務狀況等情事的罰鍰額度上限，也由現行900萬元提高至1800萬元。情節重大者，並得解除負責人職務。



三讀通過的保險法修正條文也規範，保險業未建立或未執行內部控制或稽核制度及各項內部處理制度或程序，罰鍰額度上限，由現行600萬元提高至1200萬元。



這次修法也賦予主管機關權限，對於保險業或受罰人於規定期限內仍不改善，得「按次處罰」，以維護社會公益及保障消費者權益。而為符合比例原則，同時增訂賦予主管機關得視個案情節輕重採取適當的處置，情節輕微者，得免予處罰。



這次修法主要採納中國國民黨籍立委曾銘宗和民主進步黨籍立委吳秉叡等人提案主張。本身也是立法院財政委員會召委的曾銘宗在法案完成三讀後發言表示，這次修法的目的，是為了強化保險市場紀律，並督促保險業重視內稽內控及法律遵循制度，以穩定為金融市場，保護金融消費者權益，因此修法提高罰鍰的額度。



曾銘宗指出，這次修法也就保險業比較小的業務缺失，賦予主管機關可以視保險業違規情節的輕重，予以限期改善，不一定要處以罰鍰，以符合比例原則。（編輯：張均懋）1070515