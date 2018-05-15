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商店街第3季引進更多海外商品 物件數衝3億

發稿時間：2018/05/15 14:14

最新更新：2018/05/15 14:55

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電商業者商店街總經理蘇芸15日受訪表示，今年第3季將引進東南亞、東北亞等地更多海外商品，預期今年底全站物件數將達3億件。中央社記者吳家豪攝 107年5月15日電商業者商店街總經理蘇芸15日受訪表示，今年第3季將引進東南亞、東北亞等地更多海外商品，預期今年底全站物件數將達3億件。中央社記者吳家豪攝 107年5月15日

（中央社記者吳家豪台北15日電）電商業者商店街總經理蘇芸今天說，第3季將引進東南亞、東北亞等地更多海外商品，今年底全站物件數將達3億件；開店平台今年店家數上看15萬家，可望維持市場第一。

商店街董事會8日決議通過股票終止櫃檯買賣暨撤銷公開發行案，未來將邀請策略性股東加入，以追求長期更大的利益與價值。集團母公司網路家庭看好商店街未來的發展潛力，承諾以每股新台幣44元價格，收購商店街所有流通在外的股票。

蘇芸今天受訪指出，商店街從去年底開始規劃下櫃，對於後續辦理增資和海外上市較有幫助，況且商店街目前流通股份很少，股價也沒有特別好，繼續在台灣掛牌的意義不大，也無法反映商店街的價值。

針對增資對象，蘇芸透露，除了網家準備的10億元之外，其他資金會來自國內外投資人，正在洽談中，由於投資人反應踴躍，增資所需資金規劃為20億元到25億元，高於先前推估的20億元。

她強調，商店街從今年第3季開始將引進更多海外商品，來自東南亞、東北亞等地的多個市場，主要在商店街C2C（消費者對消費者）平台個人賣場上架，下一階段規劃把台灣商品帶到海外銷售；目前商店街全站商品物件數約2.5億件，預計今年底將達到3億件。

針對商店街B2B2C（企業對企業對消費者）開店平台，蘇芸坦言，以往一年增加約2500店，去年6月取消開通設定費1.5萬元後，全年增加約4萬到5萬店，目前店家數已達約9.5萬家，今年6月應該會突破10萬家，今年底將上看15萬家，開店數可望維持市場第一。

商店街今年第1季虧損逾9億元，每股虧損26.94元。蘇芸分析，主因第1季超商寄取貨件次持續成長，營業費用仍偏高，但今年運費補貼的競爭趨緩，商店街從3月起陸續調整超商取貨免運費門檻，預期第2季後虧損將逐步收斂。

對於財報不理想，蘇芸坦言，商店街2016年底決定要打這場仗的時候，已想到要承擔這樣的結果；她認為網購市場總會面對競爭對手，重點是遇到對手之後的應變態度與動作，將來如果有其他對手加入，可能會把競爭門檻拉得更高。

蘇芸直言，網購市場始終是「大者恆大」，如果想在網購市場擁有一定的地位，還是要把流量做大，因此商品物件數仍很重要。（編輯：楊玫寧）1070515

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